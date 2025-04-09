В Киеве задержали участника "ИГИЛ", который скрывался 7 лет - СБУ

В Киеве задержан участник "ИГИЛ", который нелегально прибыл в Украину и скрывался от Интерпола. Злоумышленник занимался переправкой боевиков в Сирию и пытался наладить канал легализации выходцев из стран с террористическим риском.