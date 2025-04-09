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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25844 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Генеральный секретариат Интерпола ввел ограничения по запросам от россии после начала полномасштабного вторжения. Все запросы из москвы проходят тщательный скрининг на соответствие правилам организации.

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Печерский суд вновь перенес рассмотрение дела о взятии под стражу агробарона Сергея Тарасова, которого подозревают в завладении землей участников АТО

Печерский суд перенес рассмотрение дела о взятии под стражу Сергея Тарасова из-за замены адвоката. Бизнесмена подозревают в незаконном завладении 12 тыс. га земли, выделенной участникам АТО.

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Интерпол 6 лет искал международного наркоторговца, а поймали его во Львовской области

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В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

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В Киеве задержан участник "ИГИЛ", который нелегально прибыл в Украину и скрывался от Интерпола. Злоумышленник занимался переправкой боевиков в Сирию и пытался наладить канал легализации выходцев из стран с террористическим риском.

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На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол

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Переправляли мужчин из Украины в страны Евросоюза: правоохранители блокировали международный канал

Правоохранители разоблачили схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Организаторы брали $10 000 за человека, переправив около 40 человек через Закарпатье в Румынию.

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Украина и Чехия разоблачили международную схему мошенников, которые обманули граждан ЕС на 56 млн грн

Правоохранители Украины и Чехии пресекли деятельность международной преступной организации, которая обманула более 100 граждан ЕС. Злоумышленники выдавали себя за работников банка и использовали технологию подмены телефонных номеров.

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В Польше назвали условие открытия границы с белоруссией

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Подрыв офицера ГРУ в Москве: в Турции задержали подозреваемого в теракте

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