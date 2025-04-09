Суд Боснии и Герцеговины выдал международный ордер на арест Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича за посягательство на территориальное устройство государства. Додик поддерживает путина и хочет отделить анклав.
В Великобритании обнаружили картину XVI века "Мадонна с младенцем" Антонио Соларио, похищенную из музея в Италии более 50 лет назад. Адвокат пообещал вернуть полотно городу Беллуно.
Родриго Дутерте задержан в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда. Бывшего президента Филиппин обвиняют в преступлениях против человечности за его "войну с наркотиками".
Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.
Народный депутат Ярослав Дубневич не находится в розыске Интерпола, несмотря на объявление его в международный розыск украинскими властями. Европол также отрицает наличие данных о розыске нардепа.
Владелец I&U Group Сергей Тарасов объявлен в международный розыск по подозрению в присвоении земель военных. Подозреваемый скрывается за границей и нанял лоббистов в США для защиты своей репутации.
Генеральный секретариат Интерпола ввел ограничения по запросам от россии после начала полномасштабного вторжения. Все запросы из москвы проходят тщательный скрининг на соответствие правилам организации.
Печерский суд перенес рассмотрение дела о взятии под стражу Сергея Тарасова из-за замены адвоката. Бизнесмена подозревают в незаконном завладении 12 тыс. га земли, выделенной участникам АТО.
СБУ задержала на Львовщине участника международного наркосиндиката, который был в розыске Интерпола. Гражданин страны ЕС скрывался в Украине 6 лет от уголовной ответственности за контрабанду наркотиков.
НАБУ направило в Интерпол материалы для объявления нардепа Андрея Одарченко в международный розыск. ВАКС заочно приговорил его к 8 годам заключения за попытку подкупа руководства Минобновления.
В Ровно полиция установила личность подростка, который запустил фейерверк на улице Замковая. За хулиганство во время военного положения ему грозит до 5 лет ограничения свободы.
Офис Генпрокурора расследует похищение 10680 экспонатов из Херсонского художественного музея во время оккупации. Идентифицировано 130 предметов в Крыму, проводится оценка ущерба и международный розыск.
В Киеве задержан участник "ИГИЛ", который нелегально прибыл в Украину и скрывался от Интерпола. Злоумышленник занимался переправкой боевиков в Сирию и пытался наладить канал легализации выходцев из стран с террористическим риском.
Пограничники на пункте пропуска "Лужанка" обнаружили автомобиль Volkswagen 2005 года, похищенный в Чехии. Транспортное средство, которым управляла гражданка Украины, было передано Национальной полиции.
Правоохранители разоблачили схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Организаторы брали $10 000 за человека, переправив около 40 человек через Закарпатье в Румынию.
Правоохранители Украины и Чехии пресекли деятельность международной преступной организации, которая обманула более 100 граждан ЕС. Злоумышленники выдавали себя за работников банка и использовали технологию подмены телефонных номеров.
Министр иностранных дел Польши заявил, что открытие границы с беларусью зависит от освобождения журналиста Анджея Почобута. Польша также работает над решением проблем с получением виз для белорусов.
Турецкая полиция задержала гражданина РФ Евгения Серебрякова, подозреваемого в организации взрыва автомобиля в Москве. Подозреваемый въехал в Турцию как турист и не числился в списках разыскиваемых на момент въезда.