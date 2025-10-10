$41.400.09
07:24
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
В Украину из Польши экстрадировали участника преступной организации по изготовлению и сбыту наркотиков

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Из Польши экстрадирован участник преступной организации, подозреваемый в изготовлении и сбыте особо опасных наркотиков, в частности метамфетамина. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Украину из Польши экстрадировали участника преступной организации по изготовлению и сбыту наркотиков

Из Польши в Украину экстрадирован участник преступной организации, которого подозревают в изготовлении и сбыте особо опасных наркотиков, в частности метамфетамина. Суд отправил его под стражу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

По поручению Офиса Генерального прокурора Днепропетровская областная прокуратура обеспечила экстрадицию из Республики Польша в Украину мужчины, подозреваемого в создании преступной организации и незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины в редакции до 24.10.2024)

- говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, в 2017–2019 годах подозреваемый был участником преступной организации из 26 человек, действовавшей на территории города Кривой Рог.

Они обустроили подпольную лабораторию, где изготавливали психотропное вещество метамфетамин и особо опасное наркотическое средство "PVP", а затем реализовывали их через налаженную сеть сбыта. В сентябре 2019 года мужчине сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Он скрывался от следствия, был объявлен в розыск по Украине, впоследствии - в международный розыск через каналы Интерпола

- информирует ОГП.

Отмечается, что в мае 2025 года подозреваемый был задержан на территории Польши.

После рассмотрения запроса украинской стороны компетентные органы Польши приняли решение о его экстрадиции в Украину. В настоящее время подозреваемый доставлен к месту предварительного содержания в Украине, а обвинительный акт направлен в суд

- говорится в сообщении.

Кроме того, по ходатайству прокурора суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Правоохранители прекратили деятельность группы, которая сбывала на территории Украины новое наркотическое средство "кратом". Сообщено о подозрении 29 лицам.

Анна Мурашко

Общество Криминал и ЧП Новости Мира
Интерпол
Генеральный прокурор Украины
Украина
Кривой Рог
Польша