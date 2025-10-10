В Украину из Польши экстрадировали участника преступной организации по изготовлению и сбыту наркотиков
Из Польши в Украину экстрадирован участник преступной организации, которого подозревают в изготовлении и сбыте особо опасных наркотиков, в частности метамфетамина. Суд отправил его под стражу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Подробности
По поручению Офиса Генерального прокурора Днепропетровская областная прокуратура обеспечила экстрадицию из Республики Польша в Украину мужчины, подозреваемого в создании преступной организации и незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины в редакции до 24.10.2024)
Сообщается, что по данным следствия, в 2017–2019 годах подозреваемый был участником преступной организации из 26 человек, действовавшей на территории города Кривой Рог.
Они обустроили подпольную лабораторию, где изготавливали психотропное вещество метамфетамин и особо опасное наркотическое средство "PVP", а затем реализовывали их через налаженную сеть сбыта. В сентябре 2019 года мужчине сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Он скрывался от следствия, был объявлен в розыск по Украине, впоследствии - в международный розыск через каналы Интерпола
Отмечается, что в мае 2025 года подозреваемый был задержан на территории Польши.
После рассмотрения запроса украинской стороны компетентные органы Польши приняли решение о его экстрадиции в Украину. В настоящее время подозреваемый доставлен к месту предварительного содержания в Украине, а обвинительный акт направлен в суд
Кроме того, по ходатайству прокурора суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
Правоохранители прекратили деятельность группы, которая сбывала на территории Украины новое наркотическое средство "кратом". Сообщено о подозрении 29 лицам.