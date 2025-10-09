$41.400.09
ukenru
Ексклюзив
11:29 • 5048 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 19440 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 23830 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 16754 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 17162 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 27144 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 15798 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15387 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
9 жовтня, 01:15 • 16707 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26641 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Поширювали в Україні новий небезпечний наркотик: викрито групу з 29 осіб

Київ • УНН

 • 132 перегляди

В Україні припинили діяльність групи з 29 осіб, яка збувала новий наркотичний засіб "кратом". За попередніми даними, учасники групи збули до 10 тонн речовини на понад 60 млн грн.

Поширювали в Україні новий небезпечний наркотик: викрито групу з 29 осіб

Припинено діяльність групи, яка збувала на території України новий наркотичний засіб "кратом". Повідомлено про підозру 29 осіб повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області викрито та припинено діяльність групи з 29 осіб, яка здійснювала збут нового наркотичного засобу – подрібненого листя рослини Mitragyna speciosa ("кратом")

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що учасники організували розгалужену систему збуту "кратому", яка діяла по всій Україні. Наркотичний засіб завозили через державний кордон України, після чого реалізовували через інтернет-платформи і Telegram-канали, служби доставки, зокрема "Нову Пошту", спортивні зали та заклади громадського харчування, де основними "клієнтами" була молодь.

У Тернополі вперше в Україні задокументовано факт продажу "кратому". За попередніми даними, упродовж діяльності учасники групи збули на території держави до 10 тонн речовини. орієнтовною вартість на "чорному ринку" понад 60 млн грн

- зазначається в повідомленні.

Під час спецоперації проведено 78 обшуків на території м. Києва, Київської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Кіровоградської, Житомирської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей.

За результатами слідчих дій: 29 особам, серед яких 5 неповнолітніх, повідомлено про підозру за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів). Зокрема, 21 учасника затримано відповідно до ст.ст. 208, 615 КПК України. Окремих осіб затримано у міжнародному пункті пропуску під час спроби ввезення чергової партії наркотичного засобу. Вирішується питання про повідомлення їм підозри за фактом контрабанди.

"Кратом" – це листя тропічної рослини Mitragyna speciosa, поширеної у Південно-Східній Азії. Його активна речовина мітрагінін має дію, у 10 разів сильнішу за морфін. У малих дозах діє як стимулятор, у великих – викликає залежність. Постановою КМУ від 15 листопада 2024 року №1306 "кратом" і "мітрагінін" внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У заповіднику Вінницької області підпільна лабораторія виготовляла наркотичні речовини 29.09.25, 16:54 • 3199 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Чернівецька область
Львівська область
Хмельницька область
Вінницька область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область
Закарпатська область
Україна
Тернопіль
Київ