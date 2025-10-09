Поширювали в Україні новий небезпечний наркотик: викрито групу з 29 осіб
Київ • УНН
В Україні припинили діяльність групи з 29 осіб, яка збувала новий наркотичний засіб "кратом". За попередніми даними, учасники групи збули до 10 тонн речовини на понад 60 млн грн.
Припинено діяльність групи, яка збувала на території України новий наркотичний засіб "кратом". Повідомлено про підозру 29 осіб повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області викрито та припинено діяльність групи з 29 осіб, яка здійснювала збут нового наркотичного засобу – подрібненого листя рослини Mitragyna speciosa ("кратом")
Повідомляється, що учасники організували розгалужену систему збуту "кратому", яка діяла по всій Україні. Наркотичний засіб завозили через державний кордон України, після чого реалізовували через інтернет-платформи і Telegram-канали, служби доставки, зокрема "Нову Пошту", спортивні зали та заклади громадського харчування, де основними "клієнтами" була молодь.
У Тернополі вперше в Україні задокументовано факт продажу "кратому". За попередніми даними, упродовж діяльності учасники групи збули на території держави до 10 тонн речовини. орієнтовною вартість на "чорному ринку" понад 60 млн грн
Під час спецоперації проведено 78 обшуків на території м. Києва, Київської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Кіровоградської, Житомирської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей.
За результатами слідчих дій: 29 особам, серед яких 5 неповнолітніх, повідомлено про підозру за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів). Зокрема, 21 учасника затримано відповідно до ст.ст. 208, 615 КПК України. Окремих осіб затримано у міжнародному пункті пропуску під час спроби ввезення чергової партії наркотичного засобу. Вирішується питання про повідомлення їм підозри за фактом контрабанди.
"Кратом" – це листя тропічної рослини Mitragyna speciosa, поширеної у Південно-Східній Азії. Його активна речовина мітрагінін має дію, у 10 разів сильнішу за морфін. У малих дозах діє як стимулятор, у великих – викликає залежність. Постановою КМУ від 15 листопада 2024 року №1306 "кратом" і "мітрагінін" внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
У заповіднику Вінницької області підпільна лабораторія виготовляла наркотичні речовини 29.09.25, 16:54 • 3199 переглядiв