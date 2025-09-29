У заповіднику Вінницької області підпільна лабораторія виготовляла наркотичні речовини
На Вінниччині викрито групу з чотирьох осіб, які організували підпільну нарколабораторію у заповідній зоні. Зловмисники вирощували коноплі та виготовляли амфетамін, а вартість вилучених наркотиків оцінюється у 5 млн грн.
У Вінницькій області викрили підпільну нарколабораторію у заповідній зоні – групі з чотирьох осіб повідомлено про підозру у виготовленні та збуті наркотиків на суму близько 5 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито та затримано злочинну групу осіб, які організували виготовлення і збут психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах
За даними слідства, четверо осіб, троє чоловіків і жінка, вирощували понад 5,7 тис. кущів коноплі у заказнику загальнодержавного значення "Згарський" у Вінницькому районі. Там вони збирали врожай і облаштували лабораторію для виробництва амфетаміну.
Під час санкціонованих обшуків вилучено: 120 кг канабісу у готовому вигляді, понад 5,7 тис. рослин коноплі, амфетамін та прекурсори, лабораторне обладнання, готівку, автомобілі, телефони та банківські картки.
Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин на "чорному ринку" становить близько 5 млн грн.
Підозрюваним оголосили підозру за ч. 2, ч. 3 статті 307 та ч. 2 статті 310 Кримінального кодексу України – за незаконне виготовлення, зберігання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також за незаконний посів і вирощування конопель.
Суд обрав для учасників групи запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
