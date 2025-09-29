$41.480.01
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
У заповіднику Вінницької області підпільна лабораторія виготовляла наркотичні речовини

Київ • УНН

 • 784 перегляди

На Вінниччині викрито групу з чотирьох осіб, які організували підпільну нарколабораторію у заповідній зоні. Зловмисники вирощували коноплі та виготовляли амфетамін, а вартість вилучених наркотиків оцінюється у 5 млн грн.

У заповіднику Вінницької області підпільна лабораторія виготовляла наркотичні речовини

У Вінницькій області викрили підпільну нарколабораторію у заповідній зоні – групі з чотирьох осіб повідомлено про підозру у виготовленні та збуті наркотиків на суму близько 5 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито та затримано злочинну групу осіб, які організували виготовлення і збут психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах 

– заявили в ОГП.

За даними слідства, четверо осіб, троє чоловіків і жінка, вирощували понад 5,7 тис. кущів коноплі у заказнику загальнодержавного значення "Згарський" у Вінницькому районі. Там вони збирали врожай і облаштували лабораторію для виробництва амфетаміну.

В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі23.09.25, 16:28 • 34112 переглядiв

Під час санкціонованих обшуків вилучено: 120 кг канабісу у готовому вигляді, понад 5,7 тис. рослин коноплі, амфетамін та прекурсори,  лабораторне обладнання, готівку, автомобілі, телефони та банківські картки.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин на "чорному ринку" становить близько 5 млн грн. 

– повідомили у прокуратурі.

Підозрюваним оголосили підозру за ч. 2, ч. 3 статті 307 та ч. 2 статті 310 Кримінального кодексу України – за незаконне виготовлення, зберігання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також за незаконний посів і вирощування конопель.

Суд обрав для учасників групи запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Виготовляли і збували психотропи по всій Україні: на лаві підсудних опиняться члени злочинної групи24.09.25, 16:55 • 3022 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Вінницька область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Умань