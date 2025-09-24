Виготовляли і збували психотропи по всій Україні: на лаві підсудних опиняться члени злочинної групи
Київ • УНН
В Україні судитимуть 11 учасників трьох міжрегіональних наркоугруповань, які діяли на Житомирщині та Дніпропетровщині. Вони організували виробництво та збут особливо небезпечної психотропної речовини alpha-PVP по всій території України.
В Україні судитимуть учасників трьох організованих наркоугруповань, які забезпечували психотропами різні регіони держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
На лаві підсудних опиняться 11 учасників 3 трьох міжрегіональних наркоугруповань. Слідство встановило, що зловмисники діяли на території Житомирської та Дніпропетровської областей. Вони організували наркобізнес з виготовлення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини alpha-PVP по всій території України.
Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч.ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут
наркотичних засобів, психотропних речовин);
- ч.ч. 1, 3 ст. 311 (Незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
- ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для
незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів).
Санкція статтей передбачає позбавлення волі до 12 років, або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
