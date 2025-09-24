Виготовляли і збували психотропи по всій Україні: на лаві підсудних опиняться члени злочинної групи

$41.380.00
Ексклюзив
13:04 • 3054 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 9472 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 12182 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 20559 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 15262 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 26517 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17104 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17762 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14839 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27295 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
24 вересня, 05:16
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
24 вересня, 05:30
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у Башкортостані
24 вересня, 06:00
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони
24 вересня, 07:55
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
09:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
11:04
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
09:04
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 26522 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
24 вересня, 05:30
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
24 вересня, 05:16
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 35046 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 95158 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 55028 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 69192 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 120732 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Fox News
Дія (сервіс)
Іскандер (ОТРК)
The Guardian

Виготовляли і збували психотропи по всій Україні: на лаві підсудних опиняться члени злочинної групи

Київ • УНН

 • 70 перегляди

В Україні судитимуть 11 учасників трьох міжрегіональних наркоугруповань, які діяли на Житомирщині та Дніпропетровщині. Вони організували виробництво та збут особливо небезпечної психотропної речовини alpha-PVP по всій території України.

Виготовляли і збували психотропи по всій Україні: на лаві підсудних опиняться члени злочинної групи

В Україні судитимуть учасників трьох організованих наркоугруповань, які забезпечували психотропами різні регіони держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

На лаві підсудних опиняться 11 учасників 3 трьох міжрегіональних наркоугруповань. Слідство встановило, що зловмисники діяли на території Житомирської та Дніпропетровської областей. Вони організували наркобізнес з виготовлення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини alpha-PVP по всій території України.

Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин);
    • ч.ч. 1, 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
      • ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів).

        Санкція статтей передбачає позбавлення волі до 12 років, або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

        Нагадаємо

        Під час святкування єврейського Нового року поліція в Умані вилучила речовини, схожі на наркотики.

        Євген Устименко

        СуспільствоКримінал та НП
        Житомирська область
        Дніпропетровська область
        Україна
        Умань