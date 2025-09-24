Производили и сбывали психотропы по всей Украине: на скамье подсудимых окажутся члены преступной группы

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 3054 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 9472 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 12182 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 20559 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 15262 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 26517 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17104 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17762 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14839 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27295 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
62%
756мм
Популярные новости
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 45221 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 35977 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 29553 просмотра
"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне24 сентября, 07:55 • 6186 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 21710 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 20566 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 21877 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 26522 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 36148 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 45394 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Елена Зеленская
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 35046 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 95156 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 55027 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 69191 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 120732 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель

Производили и сбывали психотропы по всей Украине: на скамье подсудимых окажутся члены преступной группы

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Украине будут судить 11 участников трех межрегиональных наркогруппировок, действовавших на Житомирщине и Днепропетровщине. Они организовали производство и сбыт особо опасного психотропного вещества alpha-PVP по всей территории Украины.

Производили и сбывали психотропы по всей Украине: на скамье подсудимых окажутся члены преступной группы

В Украине будут судить участников трех организованных наркогруппировок, которые обеспечивали психотропами различные регионы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

На скамье подсудимых окажутся 11 участников 3 трех межрегиональных наркогруппировок. Следствие установило, что злоумышленники действовали на территории Житомирской и Днепропетровской областей. Они организовали наркобизнес по изготовлению и сбыту особо опасного психотропного вещества alpha-PVP по всей территории Украины.

Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч.ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ);
    • ч.ч. 1, 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
      • ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств).

        Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет, или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

        Напомним

        Во время празднования еврейского Нового года полиция в Умани изъяла вещества, похожие на наркотики.

        Евгений Устименко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Житомирская область
        Днепропетровская область
        Украина
        Умань