Производили и сбывали психотропы по всей Украине: на скамье подсудимых окажутся члены преступной группы
Киев • УНН
В Украине будут судить 11 участников трех межрегиональных наркогруппировок, действовавших на Житомирщине и Днепропетровщине. Они организовали производство и сбыт особо опасного психотропного вещества alpha-PVP по всей территории Украины.
В Украине будут судить участников трех организованных наркогруппировок, которые обеспечивали психотропами различные регионы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
На скамье подсудимых окажутся 11 участников 3 трех межрегиональных наркогруппировок. Следствие установило, что злоумышленники действовали на территории Житомирской и Днепропетровской областей. Они организовали наркобизнес по изготовлению и сбыту особо опасного психотропного вещества alpha-PVP по всей территории Украины.
Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч.ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство,
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт
наркотических средств, психотропных веществ);
- ч.ч. 1, 3 ст. 311 (Незаконное производство,
изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
- ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для
незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств).
Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет, или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
Во время празднования еврейского Нового года полиция в Умани изъяла вещества, похожие на наркотики.