В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі

Під час святкування єврейського Нового року в Умані поліцейські вилучили речовини, схожі на наркотики. Усе вилучене вже направлено на експертизу, відкрито досудове розслідування. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Черкащини Зоя Вовк.

На запитання про інформацію у мережі про те, що частина прочан намагалась незаконно провезти алкоголь, а в деяких - вилучили речовини, схожі на наркотики, речниця відповіла, що поодинокі випадки порушення громадського порядку зустрічаються, втім вони не носять масового характеру.

Вона наголосила, що наразі в районі паломництва заборонений продаж і розпиття алкоголю. І в паломників, які прибували через контрольно-пропускний пункт, вилучали алкоголь, якщо вони його при собі мали.

Але так, такі випадки трапляються, і це не лише цього року, таке трапляється щороку. Але за участі українських та ізраїльських поліцейських шляхом діалогу, роз'яснень, профілактичної роботи вдається врегулювати ці ситуації. На зараз якихось грубих суттєвих порушень ми не фіксуємо. Так, трапляються поодинокі випадки

Вона також нагадала, що наразі в Умані в період перебування паломників функціонують блокпости, на яких патрульні поліцейські перевіряють усі документи та транспортні засоби. Також в Умані працює зведений загін правоохоронців: Національна поліція, Національна гвардія, працівники ДСНС, державна міграційна служба та інші служби.

До Умані прибули вже традиційно поліцейські з Ізраїля, цього року їх приїхало дев'ять. Вони допомагають українським поліцейським так само нести службу і патрулювати. Вони виконують більш комунікативну функцію, це зокрема, коли потрібно подолати мовний бар'єр із паломниками, на і врити та донести необхідну інформацію і про ті правила, які є під час воєнного стану, і про правила тривоги, про дотримання комендантської години тощо