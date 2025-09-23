$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 418 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 7512 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 9004 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 32147 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 29937 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 31656 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 46476 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47579 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43947 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68822 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FT
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 7512 перегляди
Ексклюзив
12:09 • 7512 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 10634 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 23457 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 27078 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 32147 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Данія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
E-6 Mercury

В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі

Київ • УНН

 • 406 перегляди

В Умані під час святкування єврейського Нового року поліція вилучила речовини, схожі на наркотики, та відкрила досудове розслідування. Заборона на продаж та розпиття алкоголю діє в районі паломництва, де працює зведений загін правоохоронців, включаючи ізраїльських поліцейських.

В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі

Під час святкування єврейського Нового року в Умані поліцейські вилучили речовини, схожі на наркотики. Усе вилучене вже направлено на експертизу, відкрито досудове розслідування. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Черкащини Зоя Вовк.

На запитання про інформацію у мережі про те, що частина прочан намагалась незаконно провезти алкоголь, а в деяких - вилучили речовини, схожі на наркотики, речниця відповіла, що поодинокі випадки порушення громадського порядку зустрічаються, втім вони не носять масового характеру.

Трапляються поодинокі випадки й щодо наркотичних речовин, то вони вилучені, направлені на експертизи. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито досудове розслідування щодо алкоголю 

- зазначила речниця.

Вона наголосила, що наразі в районі паломництва заборонений продаж і розпиття алкоголю. І в паломників, які прибували через контрольно-пропускний пункт, вилучали алкоголь, якщо вони його при собі мали.

Але так, такі випадки трапляються, і це не лише цього року, таке трапляється щороку. Але за участі українських та ізраїльських поліцейських шляхом діалогу, роз'яснень, профілактичної роботи вдається врегулювати ці ситуації. На зараз якихось грубих суттєвих порушень ми не фіксуємо. Так, трапляються поодинокі випадки 

- наголосила Вовк.

Вона також нагадала, що наразі в Умані в період перебування паломників функціонують блокпости, на яких патрульні поліцейські перевіряють усі документи та транспортні засоби. Також в Умані працює зведений загін правоохоронців: Національна поліція, Національна гвардія, працівники ДСНС, державна міграційна служба та інші служби.

До Умані прибули вже традиційно поліцейські з Ізраїля, цього року їх приїхало дев'ять. Вони допомагають українським поліцейським так само нести службу і патрулювати. Вони виконують більш комунікативну функцію, це зокрема, коли потрібно подолати мовний бар'єр із паломниками, на і врити та донести необхідну інформацію і про ті правила, які є під час воєнного стану, і про правила тривоги, про дотримання комендантської години тощо 

- додала речниця.

Раніше УНН писав, що до Умані приїхали близько 35 тисяч брацлавських хасидів, які святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана. За даними Об’єднаної єврейської общини України, загалом цього року очікують до 38 тисяч вірян.

Перший день святкування єврейського Нового року 5786 пройшов спокійно, без зафіксованих інцидентів.

Альона Уткіна

Національна поліція України
Державна міграційна служба України
Ізраїль
Національна гвардія України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Умань