Перший день святкування Рош а-Шана в Умані минув без надзвичайних ситуацій
Київ • УНН
Перший день святкування єврейського Нового року 5786 в Умані пройшов спокійно, без зафіксованих інцидентів. Близько 35 тисяч хасидів прибули до міста, очікується до 38 тисяч паломників.
Паломництво хасидів на Рош а-Шана в Умані розпочалося спокійно - перший день святкувань минув без надзвичайних ситуацій, повідомила Об’єднана єврейська община України, пише УНН.
Деталі
За даними Об’єднаної єврейської общини України, у районі масового паломництва брацлавських хасидів до могили цадика Нахмана в Умані не було зафіксовано жодних інцидентів. Перший день святкування єврейського Нового року 5786 пройшов без надзвичайних ситуацій та у спокійній атмосфері.
Щороку до Умані приїжджають тисячі прочан із різних країн світу, щоб зустріти Рош а-Шана. Попри воєнний стан в Україні та підвищені заходи безпеки, організатори та правоохоронні органи відзначають, що святкування триває у мирному руслі.
Нагадаємо
До Умані на Черкащині вже приїхали близько 35 тисяч брацлавських хасидів, які святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана. За даними Об’єднаної єврейської общини України, загалом цього року очікують до 38 тисяч прочан. Інформацію оприлюднили в понеділок.
22 вересня, опівдні в районі паломництва хасидів в Умані відбулась масова молитва Тікун а-Клалі. За даними Об'єднаної єврейської общини України, у заході взяли участь близько 10 000 паломників.
Попри постійну небезпеку та оголошення повітряних тривог, більшість паломників хасидів в Умані не реагують на сигнали й продовжують перебувати на місцях святкувань.