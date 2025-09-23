$41.380.13
Перший день святкування Рош а-Шана в Умані минув без надзвичайних ситуацій

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Перший день святкування єврейського Нового року 5786 в Умані пройшов спокійно, без зафіксованих інцидентів. Близько 35 тисяч хасидів прибули до міста, очікується до 38 тисяч паломників.

Перший день святкування Рош а-Шана в Умані минув без надзвичайних ситуацій

Паломництво хасидів на Рош а-Шана в Умані розпочалося спокійно - перший день святкувань минув без надзвичайних ситуацій, повідомила Об'єднана єврейська община України, пише УНН.

Деталі

За даними Об'єднаної єврейської общини України, у районі масового паломництва брацлавських хасидів до могили цадика Нахмана в Умані не було зафіксовано жодних інцідентів. Перший день святкування єврейського Нового року 5786 пройшов без надзвичайних ситуацій та у спокійній атмосфері.

Щороку до Умані приїжджають тисячі прочан із різних країн світу, щоб зустріти Рош а-Шана. Попри воєнний стан в Україні та підвищені заходи безпеки, організатори та правоохоронні органи відзначають, що святкування триває у мирному руслі.

Нагадаємо

До Умані на Черкащині вже приїхали близько 35 тисяч брацлавських хасидів, які святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана. За даними Об'єднаної єврейської общини України, загалом цього року очікують до 38 тисяч прочан. Інформацію оприлюднили в понеділок.

22 вересня, опівдні в районі паломництва хасидів в Умані відбулась масова молитва Тікун а-Клалі. За даними Об'єднаної єврейської общини України, у заході взяли участь близько 10 000 паломників. 

Попри постійну небезпеку та оголошення повітряних тривог, більшість паломників хасидів в Умані не реагують на сигнали й продовжують перебувати на місцях святкувань.

Степан Гафтко

Суспільство
Черкаська область
Україна
Умань