Эксклюзив
12:09
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
22 сентября, 17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Первый день празднования Рош а-Шана в Умани прошел без чрезвычайных ситуаций

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Первый день празднования еврейского Нового года 5786 в Умани прошел спокойно, без зафиксированных инцидентов. Около 35 тысяч хасидов прибыли в город, ожидается до 38 тысяч паломников.

Первый день празднования Рош а-Шана в Умани прошел без чрезвычайных ситуаций

Паломничество хасидов на Рош ха-Шана в Умани началось спокойно - первый день празднований прошел без чрезвычайных ситуаций, сообщила Объединенная еврейская община Украины, пишет УНН.

Подробности

По данным Объединенной еврейской общины Украины, в районе массового паломничества брацлавских хасидов к могиле цадика Нахмана в Умани не было зафиксировано никаких инцидентов. Первый день празднования еврейского Нового года 5786 прошел без чрезвычайных ситуаций и в спокойной атмосфере.

Ежегодно в Умань приезжают тысячи паломников из разных стран мира, чтобы встретить Рош ха-Шана. Несмотря на военное положение в Украине и повышенные меры безопасности, организаторы и правоохранительные органы отмечают, что празднование проходит в мирном русле.

Напомним

В Умань Черкасской области уже прибыли около 35 тысяч брацлавских хасидов, празднующих иудейский Новый год Рош ха-Шана. По данным Объединенной еврейской общины Украины, всего в этом году ожидается до 38 тысяч паломников. Информация была обнародована в понедельник.

22 сентября, в полдень в районе паломничества хасидов в Умани состоялась массовая молитва Тикун ха-Клали. По данным Объединенной еврейской общины Украины, в мероприятии приняли участие около 10 000 паломников. 

Несмотря на постоянную опасность и объявления воздушных тревог, большинство паломников хасидов в Умани не реагируют на сигналы и продолжают находиться на местах празднований.

Степан Гафтко

Общество
Черкасская область
Украина
Умань