Первый день празднования Рош а-Шана в Умани прошел без чрезвычайных ситуаций
Киев • УНН
Первый день празднования еврейского Нового года 5786 в Умани прошел спокойно, без зафиксированных инцидентов. Около 35 тысяч хасидов прибыли в город, ожидается до 38 тысяч паломников.
Паломничество хасидов на Рош ха-Шана в Умани началось спокойно - первый день празднований прошел без чрезвычайных ситуаций, сообщила Объединенная еврейская община Украины, пишет УНН.
Подробности
По данным Объединенной еврейской общины Украины, в районе массового паломничества брацлавских хасидов к могиле цадика Нахмана в Умани не было зафиксировано никаких инцидентов. Первый день празднования еврейского Нового года 5786 прошел без чрезвычайных ситуаций и в спокойной атмосфере.
Ежегодно в Умань приезжают тысячи паломников из разных стран мира, чтобы встретить Рош ха-Шана. Несмотря на военное положение в Украине и повышенные меры безопасности, организаторы и правоохранительные органы отмечают, что празднование проходит в мирном русле.
Напомним
В Умань Черкасской области уже прибыли около 35 тысяч брацлавских хасидов, празднующих иудейский Новый год Рош ха-Шана. По данным Объединенной еврейской общины Украины, всего в этом году ожидается до 38 тысяч паломников. Информация была обнародована в понедельник.
22 сентября, в полдень в районе паломничества хасидов в Умани состоялась массовая молитва Тикун ха-Клали. По данным Объединенной еврейской общины Украины, в мероприятии приняли участие около 10 000 паломников.
Несмотря на постоянную опасность и объявления воздушных тревог, большинство паломников хасидов в Умани не реагируют на сигналы и продолжают находиться на местах празднований.