Ексклюзив
07:19 • 2012 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 5786 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 11447 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 12742 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 26611 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 43828 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54011 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60094 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56751 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 84058 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Близько 35 тис. хасидів прибули до Умані на Рош га-Шана

Київ • УНН

 • 446 перегляди

За даними Об'єднаної єврейської общини України, 35 тисяч паломників-хасидів вже прибули до Умані. Очікується, що до початку святкування єврейського Нового року, яке триватиме з 22 по 24 вересня, їхня кількість зросте до 38 тисяч.

Близько 35 тис. хасидів прибули до Умані на Рош га-Шана

До Умані на Черкащині на Рош га-Шана прибуло вже близько 35 тисяч засидів, загалом очікується до 38 тис. паломників, повідомили в Об'єднаній єврейській общині України у понеділок, пише УНН.

Близько 35 тисяч паломників-хасидів прибуло до Умані напередодні Рош га-Шана 5786

- повідомили в ОЄОУ.

За даними Об'єднаної єврейської общини України, до зони проведення паломництва вже прибула очікувана раніше кількість прочан.

"За попередньою оцінкою, на початку святкування в Умані очікується до 38 тисяч паломників-хасидів", - ідеться у повідомленні.

"ОЄОУ моніторить ситуацію в районі меморіального комплекса імені раббі Нахмана, куди з'їжджаються паломники", - наголосили в общині.

Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22.09.25, 08:30 • 11461 перегляд

Доповнення

Сьогодні ввечері, 22 вересня, розпочнеться святкування єврейського Нового року, яке триватиме до вечора 24 вересня.

Юлія Шрамко

Суспільство
Умань