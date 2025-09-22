Близько 35 тис. хасидів прибули до Умані на Рош га-Шана
За даними Об'єднаної єврейської общини України, 35 тисяч паломників-хасидів вже прибули до Умані. Очікується, що до початку святкування єврейського Нового року, яке триватиме з 22 по 24 вересня, їхня кількість зросте до 38 тисяч.
За даними Об'єднаної єврейської общини України, до зони проведення паломництва вже прибула очікувана раніше кількість прочан.
"За попередньою оцінкою, на початку святкування в Умані очікується до 38 тисяч паломників-хасидів", - ідеться у повідомленні.
"ОЄОУ моніторить ситуацію в районі меморіального комплекса імені раббі Нахмана, куди з'їжджаються паломники", - наголосили в общині.
Сьогодні ввечері, 22 вересня, розпочнеться святкування єврейського Нового року, яке триватиме до вечора 24 вересня.