Близько 35 тис. хасидів прибули до Умані на Рош га-Шана

За даними Об'єднаної єврейської общини України, 35 тисяч паломників-хасидів вже прибули до Умані. Очікується, що до початку святкування єврейського Нового року, яке триватиме з 22 по 24 вересня, їхня кількість зросте до 38 тисяч.