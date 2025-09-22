$41.250.00
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Щороку тисячі хасидів прибувають до Умані на святкування Рош га-Шана, яке у 2025 році припадає на 22-24 вересня. Для забезпечення порядку та безпеки в місті діють посилені заходи охорони, включаючи цілодобові чергування рятувальників та спільні патрулі українських та ізраїльських сил.

Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки

Щороку на єврейський Новий рік - Рош га-Шана - Умань стає місцем масового паломництва хасидів. Тисячі вірян приїздять сюди, аби помолитися на могилі Ребе Нахмана, засновника брацлавського хасидизму. Цьогоріч, аби святкування пройшли спокійно, у місті діють умови посиленої охорони: організовано цілодобові чергування рятувальників та спільні патрулі українських і ізраїльських сил, пише УНН.

Чому єврейський Новий рік припадає на осінь

Рош га-Шана – одне з найважливіших свят юдаїзму, що символізує початок нового року за єврейським календарем. У 2025 році його відзначатимуть з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня. Дата свята змінюється щороку.

Юдаїзм користується двома календарями – біблійним та цивільним. Обидва вважаються правильними, але мають різне призначення. У Танаху, єврейській Біблії, першим місяцем названо нісан (або авів). Саме у нісані, що за сучасним літочисленням припадає на березень-квітень, євреї відзначають Песах – свято визволення з єгипетського рабства. Від нісана ведеться відлік свят і заповідей у релігійному, або історичному, календарі.

Водночас цивільний рік у юдеїв починається восени – з настанням місяця тішрей, що відповідає вересню–жовтню за григоріанським календарем. Саме перший і другий дні тішрея відведені святкуванню Рош га-Шана. За переказами, у цей день Бог створив світ і першу людину – Адама. Тому від тішрея рахують роки правління царів, ювілеї, сільськогосподарські сезони та фінансові зобов’язання.

Значення єврейського Нового року

Рош га-Шана відкриває десятиденний період молитов, відомий як "Дні трепету". Його кульмінацією стає Йом-Кіпур - День примирення.

За віруваннями, саме цього дня Всевишній переглядає долю кожної людини, тож свято поєднує урочистість нового року з роздумами про майбутнє. У цей період Бог сидить на престолі справедливого судді та зважує людські вчинки, записуючи їхні імена у три різні книги.

Книга життя - для праведників, яким судилося щастя і добробут у новому році;

Книга смерті - для грішників, які не отримають благословення;

Проміжна книга - для тих, чия доля вирішується у Йом-Кіпур.

Традиції святкування

У дні, коли на небесах визначається, хто житиме в достатку, а кому випаде бідність або навіть смерть, головний обов’язок вірян - молитва та щире каяття.

Невід’ємний символ свята - шофар, ритуальний інструмент із баранячого рогу. Його гучні звуки начебто закликають до пробудження, добрих помислів і переосмислення життя. Сам ріг нагадує історію з Танаху про те, як Авраам приніс у жертву агнця замість сина Ісаака.

Рош га-Шана - також час примирення з людьми. Віряни просять пробачення у тих, кого скривдили, й бажають одне одному добра. Найпоширеніші вітання: "Нехай Господь запише вас у Книзі життя на щасливий рік!". До свята прийнято дарувати подарунки й надсилати вітальні листівки.

Особливе місце займає обряд ташліх, заснований на словах пророка Міхея. У перший день свята (або на другий, якщо перший припадає на суботу) юдеї збираються біля річки, озера чи моря і читають молитви, а потім символічно "скидають" гріхи у воду.

Паломництво в Україну

Щороку на свято Рош га-Шана тисячі паломників-хасидів з різних країн приїжджають до Умані. Для юдеїв це місто має особливе значення: тут знаходиться могила видатного духовного наставника - Ребе Нахмана, засновника брацлавського напряму хасидизму.

Ребе Нахман народився у XVIII столітті в селищі Меджибіж на Хмельниччині. Протягом життя він багато подорожував, однак саме місто Брацлав на Вінниччині стало головним осередком його вчення. Тут він передав свої духовні настанови учням, тож у юдейській традиції його називають "Нахман із Брацлава".

Незадовго до смерті Ребе Нахман переїхав до Умані, де у 1768 році відбулося криваве гайдамацьке повстання проти польської влади. У тих подіях загинули не лише поляки, а й багато євреїв. За переказами, цадик вірив, що душі тих, хто поліг за віру, "чекають на нього" саме тут.

У 1810 році Ребе Нахман захворів на туберкульоз і невдовзі помер. Його поховали на старому єврейському цвинтарі поряд із могилами євреїв, убитих під час повстання. Відтоді могила Ребе Нахмана стала одним із головних центрів паломництва. Щороку, особливо під час великих юдейських свят і насамперед на Рош га-Шана, Умань збирає тисячі вірян з усього світу.

Паломництво в Умані на Рош га-Шана 2025

Цього року Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Станом на 17 вересня кордон перетнули 7 тисяч хасидів.

Щоб запобігти надзвичайним ситуаціям під час святкування, Черкаське обласне управління ДСНС організувало в Умані цілодобове чергування пожежних, рятувальників і водолазно-рятувальних команд. Крім того, на міжнародних трасах, що проходять через Уманський район, виставлені пости швидкого реагування на можливі дорожньо-транспортні пригоди.

Зазначається, що на зустрічі, що відбулася в офісі міністра національної безпеки Ізраїлю, депутата Кнесету Ітамара Бен Гвіра, з Послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком, було узгоджено конструктивний та ефективний план безпеки.

Також на період святкувань в Умані запровадили низку обмежень, зокрема, заборонено продавати піротехнічні вироби, алкогольні та слабоалкогольні напої у місцях паломництва.

Раніше УНН писав, що Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для допомоги українським колегам у забезпеченні правопорядку під час святкування юдейського нового року Рош га-Шана. 

Лілія Подоляк

