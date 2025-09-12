$41.210.09
Для хасидів, які прибудуть до Умані на святкування Рош га-Шана, розробили план безпеки

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Десятки поліцейських, парамедиків та волонтерів з України та Ізраїлю забезпечуватимуть безпеку паломників в Умані на Рош га-Шана. Хасидів закликають враховувати воєнні загрози та дотримуватися законів України.

Для хасидів, які прибудуть до Умані на святкування Рош га-Шана, розробили план безпеки

На Рош га-Шана в Умані безпеку паломників забезпечуватимуть десятки поліцейських, парамедиків та волонтерів з України та Ізраїлю. Водночас хасидів закликають враховувати воєнні загрози та дотримуватися законів України. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook Посольства України в Ізраїлі.  

Деталі

Зазначається, що на зустрічі, що відбулася в офісі міністра національної безпеки Ізраїлю, депутата Кнесету Ітамара Бен Гвіра, з Послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком, було узгоджено конструктивний та ефективний план. 

Ініціатива включає розгортання десятків поліцейських, парамедиків та волонтерів, включаючи представників ультраортодоксальної громади, для забезпечення безпеки та благополуччя десятків тисяч вірян, які, як очікується, прибудуть до Умані на Рош га-Шана

- йдеться у дописі. 

В рамках підготовки було домовлено про повну координацію безпеки, а також про створення спеціальної медичної та охоронної мережі у співпраці з головним рабином України, рабином Моше Реувеном Асманом. Його команди працюватимуть на прикордонних переходах та на місцях, щоб гарантувати безпеку паломників.

Було домовлено про посилення прямої співпраці між поліцією, а також прикордонними службами Ізраїлю та України.

Держава Ізраїль надає першочергового значення безпеці мандрівників. Я вітаю співпрацю з українським урядом, яка дозволяє провести безпечне та добре організоване паломництво до Умані. Це безпрецедентна операція, в якій десятки поліцейських та волонтерів забезпечують свято молитви та радості

- наголосив Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір.

Обидві країни сподіваються, що паломництво хасидів пройде спокійно та мирно, і закликають паломників врахувати безпекові загрози в Україні через російську війну, та поважати закон і порядок всередині України.

Нагадаємо

Місто Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Хасиди вже почали прибувати, а основна маса очікується після 17 вересня.

Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина31.08.25, 19:04 • 18484 перегляди

Віта Зеленецька

Суспільство
Державний кордон України
Ізраїль
Україна
Умань