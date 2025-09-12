Для хасидов, которые прибудут в Умань на празднование Рош ха-Шана, разработан план безопасности

На Рош ха-Шана в Умани безопасность паломников будут обеспечивать десятки полицейских, парамедиков и волонтеров из Украины и Израиля. В то же время хасидов призывают учитывать военные угрозы и соблюдать законы Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook Посольства Украины в Израиле.

Подробности

Отмечается, что на встрече, состоявшейся в офисе министра национальной безопасности Израиля, депутата Кнессета Итамара Бен Гвира, с Послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, был согласован конструктивный и эффективный план.

Инициатива включает развертывание десятков полицейских, парамедиков и волонтеров, включая представителей ультраортодоксальной общины, для обеспечения безопасности и благополучия десятков тысяч верующих, которые, как ожидается, прибудут в Умань на Рош ха-Шана - говорится в сообщении.

В рамках подготовки была достигнута договоренность о полной координации безопасности, а также о создании специальной медицинской и охранной сети в сотрудничестве с главным раввином Украины, раввином Моше Реувеном Асманом. Его команды будут работать на пограничных переходах и на местах, чтобы гарантировать безопасность паломников.

Была достигнута договоренность об усилении прямого сотрудничества между полицией, а также пограничными службами Израиля и Украины.

Государство Израиль придает первостепенное значение безопасности путешественников. Я приветствую сотрудничество с украинским правительством, которое позволяет провести безопасное и хорошо организованное паломничество в Умань. Это беспрецедентная операция, в которой десятки полицейских и волонтеров обеспечивают праздник молитвы и радости - подчеркнул Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

Обе страны надеются, что паломничество хасидов пройдет спокойно и мирно, и призывают паломников учесть угрозы безопасности в Украине из-за российской войны, и уважать закон и порядок внутри Украины.

Напомним

Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать, а основная масса ожидается после 17 сентября.

