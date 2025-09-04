$41.370.01
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Місто Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Хасиди вже почали прибувати, а основна маса очікується після 17 вересня.

На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер

Цього року в Умані очікують на прибуття приблизно 30-35 тис. паломників-хасидів для святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Хасиди вже почали по трохи прибувати. Про це журналісту УНН розповіла мер міста Ірина Плетньова.

Скільки паломників очікується цього року

Ми не можемо чітко говорити про конкретну кількість, але я думаю, що це буде на рівні попередніх років – десь 30-35 тис. Хоча їх спільнота говорить, що їх має бути набагато більше, до 50 тис. Але це щорічно повторюється, щодо 50 тис., а приїжджає десь 30-35 тис.

- розповіла УНН Плетньова.

Вона заявила, що місто готується до прийому хасидів, проводяться наради з підготовки, перевіряється територія, укриття.

"Обговорюються питання, як буде проводитися (святкування – ред.), - сказала мер.

Коли очікувати на офіційне прибуття хасидів

Плетньова зазначила, що хасиди вже прибувають по трохи до Умані.

Офіційно говориться про те, що з 15 вересня починає заїжджати поліція й організовувати перевірку. Частина вже на даний момент (хасидів – ред.) є, але очікуємо найбільшу кількість після 17 вересня

- зазначила Плетньова.

Хасиди та туристичний збір

Плетньова зауважила, що хасиди мають сплачувати туристичний збір, але це проблема не одного року.

"Помешкання в яких проживають паломники не є готелями. Є домовленість з фондом імені рабі, що вони все ж таки проводять роз'яснювальну роботу серед хасидів про те, що туристичний збір потрібно сплачувати. По аналізу, який ми робимо на даний момент, я не бачу надходжень за вісім місяців, якщо він і є, то доволі мізерний", - повідомила Плетньова.

Паломники хасиди: хто вони та як святкують в Умані

Хасид у перекладі з івриту – це побожний, благочестивий, прибічник, послідовник. Цей термін позначає людину, яка глибоко занурена в кабалу – духовне містично-філософське вчення юдаїзму.

Хасидизм – це містичне відгалуження юдаїзму, течія, яка виникла як опозиція до ортодоксального юдаїзму у першій половині XVIII ст. на території України, а саме на Поділлі й з відгалуженням на Галичині та Волині. Засновник цього руху – Баал Шем Тов, який є вихідцем з бідної родини, що мешкала в селі Окопи. Зараз це село на півдні Тернопільської області.

Щорічно хасиди відзначають Рош га-Шана в Умані приїжджаючи для паломництва на могилу рабина Нахмана з Бреслова, засновника брацлавського хасидизму для того, щоб помолитися за прощення гріхів та отримати духовне очищення. Паломники-хасиди проводять святкування біля могили цадика, вшановуючи його заповіт.

Довідково

Юдейський Новий рік хасиди почнуть відзначати ввечері 22 вересня й святкуватимуть до вечора 24 вересня, відзначаючи початок 5786 року за єврейським календарем.

Контекст

31 серпня ізраїльські ЗМІ повідомили, що Україна нібито вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію, а також через постійні атаки ворожих ракет і дронів.

Водночас один з українських чиновників на умовах анонімності розповів, що у Києві розчаровані відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку росії.

Проте згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що Україна відмовилася приймати паломників-хасидів.

Анна Мурашко

