На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр

В этом году в Умани ожидается прибытие около 30-35 тыс. паломников-хасидов для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Хасиды уже начали понемногу прибывать. Об этом журналисту УНН рассказала мэр города Ирина Плетнёва.

Сколько паломников ожидается в этом году

Мы не можем четко говорить о конкретном количестве, но я думаю, что это будет на уровне предыдущих лет – где-то 30-35 тыс. Хотя их сообщество говорит, что их должно быть намного больше, до 50 тыс. Но это ежегодно повторяется, насчет 50 тыс., а приезжает где-то 30-35 тыс. - рассказала УНН Плетнёва.

Она заявила, что город готовится к приему хасидов, проводятся совещания по подготовке, проверяется территория, укрытия.

"Обсуждаются вопросы, как будет проводиться (празднование – ред.), - сказала мэр.

Когда ожидать официального прибытия хасидов

Плетнёва отметила, что хасиды уже понемногу прибывают в Умань.

Официально говорится о том, что с 15 сентября начинает заезжать полиция и организовывать проверку. Часть уже на данный момент (хасидов – ред.) есть, но ожидаем наибольшее количество после 17 сентября - отметила Плетнёва.

Хасиды и туристический сбор

Плетнёва отметила, что хасиды должны платить туристический сбор, но это проблема не одного года.

"Помещения, в которых проживают паломники, не являются гостиницами. Есть договоренность с фондом имени рабби, что они все же проводят разъяснительную работу среди хасидов о том, что туристический сбор нужно платить. По анализу, который мы делаем на данный момент, я не вижу поступлений за восемь месяцев, если он и есть, то довольно мизерный", - сообщила Плетнёва.

Паломники хасиды: кто они и как празднуют в Умани

Хасид в переводе с иврита – это набожный, благочестивый, сторонник, последователь. Этот термин обозначает человека, который глубоко погружен в каббалу – духовное мистико-философское учение иудаизма.

Хасидизм – это мистическое ответвление иудаизма, течение, возникшее как оппозиция ортодоксальному иудаизму в первой половине XVIII в. на территории Украины, а именно на Подолье и с ответвлением на Галичине и Волыни. Основатель этого движения – Баал Шем Тов, выходец из бедной семьи, проживавшей в селе Окопы. Сейчас это село на юге Тернопольской области.

Ежегодно хасиды отмечают Рош ха-Шана в Умани, приезжая для паломничества на могилу раввина Нахмана из Бреслава, основателя брацлавского хасидизма, чтобы помолиться за прощение грехов и получить духовное очищение. Паломники-хасиды проводят празднование у могилы цадика, почитая его завет.

Справка

Иудейский Новый год хасиды начнут отмечать вечером 22 сентября и будут праздновать до вечера 24 сентября, отмечая начало 5786 года по еврейскому календарю.

Контекст

31 августа израильские СМИ сообщили, что Украина якобы решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань из-за полномасштабной российской агрессии, а также из-за постоянных атак вражеских ракет и дронов.

В то же время один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал, что в Киеве разочарованы отсутствием поддержки со стороны Израиля в условиях угрозы со стороны России.

Однако впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что Украина отказалась принимать паломников-хасидов.