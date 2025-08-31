Заборона паломництва хасидів до Умані: у Ізраїлі прокоментували ситуацію

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 25577 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 64020 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 82665 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 98516 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 113230 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254294 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112665 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85666 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99633 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 324411 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 19713 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 18479 перегляди
На Куп’янському напрямку росіяни зайняли певну територію, але вона не представляє стратегічного інтересу – ОСУВ "Дніпро"31 серпня, 08:35 • 6180 перегляди
У Німеччині "антивоєнний" марш переріс у озброєнне насильство 31 серпня, 08:49 • 6108 перегляди
Внаслідок вибуху біля берегів Одеси постраждало цивільне судно, втрат серед екіпажу нема - ВМС31 серпня, 09:05 • 4292 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo31 серпня, 10:07 • 13934 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 6612 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 100892 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 231017 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 232364 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 324411 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 272654 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кая Каллас
Нарендра Моді
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Крим
Сполучені Штати Америки
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 108941 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 241573 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 264780 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 261984 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 241860 перегляди
Фейкові новини
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times
Мі-8

Заборона паломництва хасидів до Умані: у Ізраїлі прокоментували ситуацію

Київ • УНН

 • 38 перегляди

МЗС Ізраїлю спростувало інформацію про відмову України приймати паломників-хасидів. Політика України щодо прибуття вірян на Рош-га-Шана залишається без змін.

Заборона паломництва хасидів до Умані: у Ізраїлі прокоментували ситуацію

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що Україна відмовилася приймати паломників-хасидів. Про це написав у соцмережі "Х" репортер Axios Барак Равід, передає УНН.

Деталі

Станом на сьогодні немає жодних змін у політиці України щодо прибуття вірян на Рош-га-Шана

- процитував журналіст представника ізраїльського МЗС Орена Марморштейна.

Довідка

У неділю, 31 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію, а також через постійні атаки ворожих ракет і дронів.

Водночас один з українських чиновників на умовах анонімності розповів, що у Києві розчаровані відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку росії.

Нагадаємо

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило про незаконність будівництва готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Фейкові новини
Ізраїль
Україна
Київ