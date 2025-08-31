Заборона паломництва хасидів до Умані: у Ізраїлі прокоментували ситуацію
Київ • УНН
МЗС Ізраїлю спростувало інформацію про відмову України приймати паломників-хасидів. Політика України щодо прибуття вірян на Рош-га-Шана залишається без змін.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про те, що Україна відмовилася приймати паломників-хасидів. Про це написав у соцмережі "Х" репортер Axios Барак Равід, передає УНН.
Деталі
Станом на сьогодні немає жодних змін у політиці України щодо прибуття вірян на Рош-га-Шана
Довідка
У неділю, 31 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані через повномасштабну російську агресію, а також через постійні атаки ворожих ракет і дронів.
Водночас один з українських чиновників на умовах анонімності розповів, що у Києві розчаровані відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку росії.
Нагадаємо
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило про незаконність будівництва готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.