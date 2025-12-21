Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції
Київ • УНН
Італійська поліція заарештувала 384 особи та вилучила 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції проти наркоторгівлі. Під слідством перебувають 655 осіб, конфісковано 35 кг кокаїну та 40 одиниць вогнепальної зброї.
Італійська поліція заявила в суботу, що заарештувала 384 особи та вилучила приблизно 1,5 тонни наркотиків у рамках масштабної операції проти наркоторгівлі. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що крім арештів, під слідством перебувають 655 осіб, включаючи 39 неповнолітніх. Крім того, конфісковано 35 кілограмів кокаїну та понад 40 одиниць вогнепальної зброї.
Операція, завершена в п'ятницю в декількох провінціях, призвела до тимчасового закриття п'яти магазинів з продажу канабісу у трьох містах після 312 обшуків
Вказується, що під час обшуків було вилучено 296 кілограмів продуктів з канабісу, які, як показали початкові тести, є незаконними наркотиками.
"У червні Італія схвалила декрет про безпеку, який забороняє так званий "легальний" канабіс та забороняє торгівлю "канабісом лайт" або коноплями, які, на відміну від марихуани, не мають психоактивного ефекту", - йдеться у статті.
Нагадаємо
У травні влада Італії та Албанії провела масштабну операцію проти наркоторгівлі. Вилучено мільйони євро, тисячі кілограмів наркотиків та видано ордери на арешт 52 підозрюваних.
