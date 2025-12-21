Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції

$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 13508 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 28893 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 31650 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 23709 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 23561 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 29219 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 32842 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25914 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25099 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20437 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Популярнi новини
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 9282 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 5566 перегляди
Зеленський: Україна шукає часткове фінансування ЗСУ від партнерів для 800-тисячної армії20 грудня, 19:16 • 3326 перегляди
Орбан порівняв Каю Каллас із Гітлером та Наполеоном20 грудня, 21:00 • 8184 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи01:44 • 3528 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 18920 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 31651 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 89848 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 63954 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 72050 перегляди
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 5616 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 9342 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр20 грудня, 16:09 • 24654 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 21174 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 34561 перегляди
Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Італійська поліція заарештувала 384 особи та вилучила 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції проти наркоторгівлі. Під слідством перебувають 655 осіб, конфісковано 35 кг кокаїну та 40 одиниць вогнепальної зброї.

Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції

Італійська поліція заявила в суботу, що заарештувала 384 особи та вилучила приблизно 1,5 тонни наркотиків у рамках масштабної операції проти наркоторгівлі. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що крім арештів, під слідством перебувають 655 осіб, включаючи 39 неповнолітніх. Крім того, конфісковано 35 кілограмів кокаїну та понад 40 одиниць вогнепальної зброї.

Операція, завершена в п'ятницю в декількох провінціях, призвела до тимчасового закриття п'яти магазинів з продажу канабісу у трьох містах після 312 обшуків

- пише видання.

Вказується, що під час обшуків було вилучено 296 кілограмів продуктів з канабісу, які, як показали початкові тести, є незаконними наркотиками.

"У червні Італія схвалила декрет про безпеку, який забороняє так званий "легальний" канабіс та забороняє торгівлю "канабісом лайт" або коноплями, які, на відміну від марихуани, не мають психоактивного ефекту", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У травні влада Італії та Албанії провела масштабну операцію проти наркоторгівлі. Вилучено мільйони євро, тисячі кілограмів наркотиків та видано ордери на арешт 52 підозрюваних.

