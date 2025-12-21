Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции

$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 13493 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 28850 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 31609 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 23681 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 23539 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 29193 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 32818 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25912 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25097 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20436 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 9282 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 5566 просмотра
Зеленский: Украина ищет частичное финансирование ВСУ от партнеров для 800-тысячной армии20 декабря, 19:16 • 3326 просмотра
Орбан сравнил Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном20 декабря, 21:00 • 8184 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы01:44 • 3528 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 18909 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 31615 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 89836 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 63946 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 72042 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 5578 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 9294 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер20 декабря, 16:09 • 24649 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 21167 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 34549 просмотра
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Итальянская полиция арестовала 384 человека и изъяла 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции против наркоторговли. Под следствием находятся 655 человек, конфисковано 35 кг кокаина и 40 единиц огнестрельного оружия.

Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции

Итальянская полиция заявила в субботу, что арестовала 384 человека и изъяла примерно 1,5 тонны наркотиков в рамках масштабной операции против наркоторговли. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что помимо арестов, под следствием находятся 655 человек, включая 39 несовершеннолетних. Кроме того, конфисковано 35 килограммов кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия.

Операция, завершенная в пятницу в нескольких провинциях, привела к временному закрытию пяти магазинов по продаже каннабиса в трех городах после 312 обысков

- пишет издание.

Указывается, что во время обысков было изъято 296 килограммов продуктов из каннабиса, которые, как показали первоначальные тесты, являются незаконными наркотиками.

"В июне Италия одобрила декрет о безопасности, который запрещает так называемый "легальный" каннабис и запрещает торговлю "каннабисом лайт" или коноплей, которые, в отличие от марихуаны, не имеют психоактивного эффекта", - говорится в статье.

Напомним

В мае власти Италии и Албании провели масштабную операцию против наркоторговли. Изъяты миллионы евро, тысячи килограммов наркотиков и выданы ордера на арест 52 подозреваемых.

Наркотики на 15 миллионов гривен: в Киевской области разоблачена схема выращивания и сбыта каннабиса02.10.25, 15:43 • 2859 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Обыск
Италия