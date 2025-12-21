Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции
Киев • УНН
Итальянская полиция арестовала 384 человека и изъяла 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции против наркоторговли. Под следствием находятся 655 человек, конфисковано 35 кг кокаина и 40 единиц огнестрельного оружия.
Итальянская полиция заявила в субботу, что арестовала 384 человека и изъяла примерно 1,5 тонны наркотиков в рамках масштабной операции против наркоторговли. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что помимо арестов, под следствием находятся 655 человек, включая 39 несовершеннолетних. Кроме того, конфисковано 35 килограммов кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия.
Операция, завершенная в пятницу в нескольких провинциях, привела к временному закрытию пяти магазинов по продаже каннабиса в трех городах после 312 обысков
Указывается, что во время обысков было изъято 296 килограммов продуктов из каннабиса, которые, как показали первоначальные тесты, являются незаконными наркотиками.
"В июне Италия одобрила декрет о безопасности, который запрещает так называемый "легальный" каннабис и запрещает торговлю "каннабисом лайт" или коноплей, которые, в отличие от марихуаны, не имеют психоактивного эффекта", - говорится в статье.
Напомним
В мае власти Италии и Албании провели масштабную операцию против наркоторговли. Изъяты миллионы евро, тысячи килограммов наркотиков и выданы ордера на арест 52 подозреваемых.
