Наркотики на 15 миллионов гривен: в Киевской области разоблачена схема выращивания и сбыта каннабиса
Киев • УНН
Трое жителей Киевской области организовали профессиональную плантацию каннабиса с поливом и камерами. Изъято 400 кустов конопли и 60 кг наркотика на 15 млн грн.
Трое жителей Киевской области обустроили профессиональную плантацию каннабиса, оборудованную поливом и видеокамерами. Во время обысков изъято более 400 кустов конопли и 60 кг готового наркотика на сумму более 15 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем лицам, организовавшим незаконное выращивание конопли, изготовление и сбыт каннабиса. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УК Украины
По данным следствия, организовали наркобизнес трое жителей Киевской области, которые разработали детальную схему незаконного заработка на культивировании наркосодержащих растений и сбыте изготовленной наркопродукции.
За растениями ухаживали качественно: огородили, поливали, установили видеонаблюдение.
Высушенные наркосодержащие растения хранили в специально оборудованном помещении. Из полученного сырья изготавливали каннабис, который реализовывали "клиентам" по всей стране.
В ходе проведения обысков по месту выращивания и изготовления наркотических средств обнаружено и изъято более 400 растений конопли и 60 кг наркотического средства, другие доказательства.
Стоимость изъятого наркотовара по ценам "черного рынка" составляет более 15 миллионов гривен.
