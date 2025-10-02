Наркотики на 15 мільйонів грн: на Київщині викрито схему вирощування та збуту канабісу
Київ • УНН
Троє жителів Київщини організували професійну плантацію канабісу з поливом та камерами. Вилучено 400 кущів конопель і 60 кг наркотику на 15 млн грн.
Троє жителів Київщини облаштували професійну плантацію канабісу, обладнану поливом і відеокамерами. Під час обшуків вилучено понад 400 кущів конопель і 60 кг готового наркотику на суму понад 15 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом особам, які організували незаконне вирощування конопель, виготовлення та збут канабісу. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України
За даними слідства, організували наркобізнес троє мешканців Київської області, які розробили детальну схему незаконного заробітку на культивуванні нарковмістних рослин та збуті виготовленої наркопродукції.
Рослини доглядали якісно: огородили, поливали, встановили відеоспостереження.
Висушені нарковмісні рослини зберігали в спеціально обладнаному приміщенні. З отриманої сировини виготовляли канабіс, який реалізовували "клієнтам" по всій країні.
Під час проведення обшуків за місцем вирощування та виготовлення наркотичних засобів виявлено та вилучено більше 400 рослин коноплі і 60 кг наркотичного засобу, інші докази.
Вартість вилученого наркотовару за цінами "чорного ринку" складає понад 15 мільйонів гривень.
