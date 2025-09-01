До 10 років вʼязниці: інспектора запорізької колонії судитимуть за постачання наркотиків та телефонів

На Запоріжжі за матеріалами ДБР судитимуть інспектора виправної колонії, який за гроші організував постачання ув’язненим заборонених речей та наркотиків. Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування стосовно інспектора однієї з запорізьких колоній, який за гроші організував постачання ув’язненим заборонених речей та наркотичних засобів. Обвинувальний акт скеровано до суду - йдеться у дописі.

Слідство встановило, що чоловік працював у колонії з 2023 року на посаді молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки. Використовуючи службове становище, він налагодив незаконний бізнес — за попереднім замовленням приносив телефони та наркотики, які передавав через схованки.

Телефон коштував 2 тис. грн, наркотики — 3,5 тис. грн. Оплату отримував на картку дружини. Правоохоронці затримали інспектора під час спроби передати наркотики одному із засуджених.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту інкримінують одержання неправомірної вигоди та збут наркотиків у місцях позбавлення волі. Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Начальник Сарненського лісництва "Лісів України" викритий на отриманні понад 3 млн грн хабаря за сприяння у лісозаготівлях