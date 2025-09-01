$41.260.00
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 34223 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 77951 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 91300 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 106641 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 118445 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 256027 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114446 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86212 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 100119 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
До 10 лет тюрьмы: инспектора запорожской колонии будут судить за поставку наркотиков и телефонов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Запорожье будут судить инспектора исправительной колонии, который за деньги поставлял заключенным запрещенные вещи и наркотики. Обвинительный акт направлен в суд, фигуранту грозит до 10 лет заключения.

До 10 лет тюрьмы: инспектора запорожской колонии будут судить за поставку наркотиков и телефонов

В Запорожье по материалам ГБР будут судить инспектора исправительной колонии, который за деньги организовал поставки заключенным запрещенных вещей и наркотиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении инспектора одной из запорожских колоний, который за деньги организовал поставки заключенным запрещенных вещей и наркотических средств. Обвинительный акт направлен в суд

- говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчина работал в колонии с 2023 года на должности младшего инспектора отдела надзора и безопасности. Используя служебное положение, он наладил незаконный бизнес — по предварительному заказу приносил телефоны и наркотики, которые передавал через тайники.

Телефон стоил 2 тыс. грн, наркотики — 3,5 тыс. грн. Оплату получал на карточку жены. Правоохранители задержали инспектора при попытке передать наркотики одному из осужденных.

Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту инкриминируют получение неправомерной выгоды и сбыт наркотиков в местах лишения свободы. Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Вероника Марченко

