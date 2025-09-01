До 10 лет тюрьмы: инспектора запорожской колонии будут судить за поставку наркотиков и телефонов

В Запорожье по материалам ГБР будут судить инспектора исправительной колонии, который за деньги организовал поставки заключенным запрещенных вещей и наркотиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении инспектора одной из запорожских колоний, который за деньги организовал поставки заключенным запрещенных вещей и наркотических средств. Обвинительный акт направлен в суд - говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчина работал в колонии с 2023 года на должности младшего инспектора отдела надзора и безопасности. Используя служебное положение, он наладил незаконный бизнес — по предварительному заказу приносил телефоны и наркотики, которые передавал через тайники.

Телефон стоил 2 тыс. грн, наркотики — 3,5 тыс. грн. Оплату получал на карточку жены. Правоохранители задержали инспектора при попытке передать наркотики одному из осужденных.

Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту инкриминируют получение неправомерной выгоды и сбыт наркотиков в местах лишения свободы. Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

