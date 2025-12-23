$42.250.09
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов

Киев • УНН

 • 158 просмотра

К началу декабря 2025 года официальные делегации во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским совершили более 50 заграничных визитов. Учет расходов на их организацию отдельно не ведется, а сведения о подготовке визитов являются информацией с ограниченным доступом.

Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов

По состоянию на начало декабря было совершено более 50 зарубежных визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос УНН.

Детали

В 2025 году (на момент поступления запроса; 8 декабря - ред.) было совершено 50 зарубежных визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины

 - сообщили в ГУД.

Там добавили, что учет расходов на организацию зарубежных визитов Президента Украины отдельно не ведется.

Сведения о подготовке и проведении мероприятий с участием Президента Украины, в том числе зарубежных визитов, протокольных мероприятий с участием Главы государства или уполномоченных им лиц, отнесены к информации с ограниченным доступом

- уточнили в ГУД.

Дополнение

Отметим, в понедельник, 1 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский прибыл в Елисейский дворец и встретился с Макроном01.12.2025, 12:10 • 3794 просмотра

Тогда же вечером Зеленский с супругой Еленой начали первый официальный визит в Ирландию.

Зеленский и первая леди начали визит в Ирландию02.12.2025, 08:14 • 3785 просмотров

В понедельник, 8 декабря, Президент совершил визит в Лондон, где провел встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и европейскими лидерами.

Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне08.12.2025, 19:26 • 35636 просмотров

На следующий день, 9 декабря, Зеленский прибыл в Италию на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Перед этим он встречался с Папой Римским.

Президент прибыл в резиденцию итальянского премьера на встречу с Мелони09.12.2025, 16:43 • 3531 просмотр

В воскресенье, 14 декабря, Президент посетил Германию для встречи с американской делегацией. Переговоры касались гарантий безопасности для Украины, чтобы избежать повторения опыта Будапештского меморандума и вторжения россии.

Зеленский прибыл в Германию на встречу с американской делегацией14.12.2025, 14:42 • 4342 просмотра

Во вторник, 16 декабря, Зеленский приземлился в Нидерландах, где находился с официальным визитом. В частности, Президент встречался с премьер-министром Диком Схоофом и королем Виллемом-Александром, чтобы обсудить мирные переговоры и поддержку Украины.

Президент Украины прибыл в Нидерланды, где проведет ряд встреч16.12.2025, 01:31 • 3298 просмотров

 В четверг, 18 декабря, Зеленский прибыл в Брюссель на решающий саммит ЕС, где был рассмотрен вопрос финансирования для Украины на следующие годы.

ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета19.12.2025, 04:37 • 23833 просмотра

Вечером 18 декабря, Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.

Зеленский впервые официально встретился с Навроцким в Варшаве19.12.2025, 11:12 • 5161 просмотр

К слову, по информации СМИ, Зеленский после вступления на пост президента Украины в 2019 году совершил 134 заграничных визита, из которых 48 - в прошлом году.

Чаще всего глава государства посещал Германию, Францию, США, Польшу и Бельгию. 

Как отмечалось выше, в ГУД не ведут учет расходов на организацию зарубежных визитов Президента, однако согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", в этом году ГУД было предусмотрено 782 млн 277,3 тыс. гривен по программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины".

В бюджете на следующий год, по указанной программе, предусмотрено 877 млн 696,1 тыс. гривен.

ВР приняла Бюджет на 2026 год03.12.2025, 15:22 • 32074 просмотра

Павел Башинский

