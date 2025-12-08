Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги встреч в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и европейскими лидерами, подчеркнул важность единства союзников для достижения мира и дальнейшей поддержки Украины. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале после завершения переговоров, пишет УНН.

Очень важные вещи на сегодня – это единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами. Благодарен лидеру Великобритании Киру Стармеру, Франции – Эмманюэлю Макрону и Германии – Фридриху Мерцу за организацию встречи и личный вклад каждого на пути к установлению мира