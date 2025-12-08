Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
Киев • УНН
Президент Украины подытожил встречи в Лондоне с европейскими лидерами. Обсуждены единство союзников, гарантии безопасности, реконструкция и дальнейшая оборонная поддержка Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги встреч в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и европейскими лидерами, подчеркнул важность единства союзников для достижения мира и дальнейшей поддержки Украины. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале после завершения переговоров, пишет УНН.
Подробности
Очень важные вещи на сегодня – это единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами. Благодарен лидеру Великобритании Киру Стармеру, Франции – Эмманюэлю Макрону и Германии – Фридриху Мерцу за организацию встречи и личный вклад каждого на пути к установлению мира
Он также сообщил, что стороны подробно обсудили совместную дипломатическую работу с американской стороной и согласовали общую позицию по нескольким ключевым вопросам. В частности, речь шла о важности гарантий безопасности, процессе реконструкции и следующих шагах на пути к миру.
Кроме того, лидеры отдельно пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины. Глава государства поблагодарил лидеров за "готовность быть с нашим народом и помогать на пути к приближению мира".
