Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне

17:26 • 2156 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 10694 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 14403 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 21437 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 25976 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 25991 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 16982 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 28174 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13697 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13779 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
13:00 • 25973 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
12:25 • 25989 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:53 • 28173 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 08:10 • 35386 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне

Киев • УНН

 • 2186 просмотра

Президент Украины подытожил встречи в Лондоне с европейскими лидерами. Обсуждены единство союзников, гарантии безопасности, реконструкция и дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги встреч в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и европейскими лидерами, подчеркнул важность единства союзников для достижения мира и дальнейшей поддержки Украины. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале после завершения переговоров, пишет УНН.

Подробности

Очень важные вещи на сегодня – это единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами. Благодарен лидеру Великобритании Киру Стармеру, Франции – Эмманюэлю Макрону и Германии – Фридриху Мерцу за организацию встречи и личный вклад каждого на пути к установлению мира 

– написал Зеленский.

Лидеры ЕС завершили переговоры на Даунинг-стрит: Макрон и Мерц ушли, Стармер и Зеленский продолжили встречу

Он также сообщил, что стороны подробно обсудили совместную дипломатическую работу с американской стороной и согласовали общую позицию по нескольким ключевым вопросам. В частности, речь шла о важности гарантий безопасности, процессе реконструкции и следующих шагах на пути к миру.

Кроме того, лидеры отдельно пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины. Глава государства поблагодарил лидеров за "готовность быть с нашим народом и помогать на пути к приближению мира".

Зеленский завершил переговоры в Лондоне и направляется в Брюссель для встречи с лидерами НАТО и ЕС

Степан Гафтко

