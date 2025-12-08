Лидеры ЕС завершили переговоры на Даунинг-стрит: Макрон и Мерц ушли, Стармер и Зеленский продолжили встречу
Киев • УНН
Состоялась встреча европейских лидеров с Президентом Украины Владимиром Зеленским. После группового фото Макрон и Мерц покинули Даунинг-стрит, а Стармер и Зеленский продолжили переговоры с глазу на глаз.
В Лондоне состоялась встреча европейских лидеров, включая Президента Франции Эммануэля Макрона и лидера немецких христианских демократов Фридриха Мерца, с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, после которой Макрон и Мерц покинули Даунинг-стрит, а Стармер и Зеленский продолжили переговоры с глазу на глаз. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
После группового фото у резиденции британского премьера все четверо лидеров отказались отвечать на вопросы журналистов, лишь коротко пообщавшись на красной дорожке и пожав друг другу руки.
После завершения общей части встречи Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц пешком направились с Даунинг-стрит, тогда как Кир Стармер и Владимир Зеленский вернулись в резиденцию для дальнейших двусторонних переговоров.
После встречи немецкий канцлер Мерц кратко написал в соцсети Х:
"Судьба Украины – это судьба Европы. Мы здесь, чтобы увидеть, как мы можем активизировать наши усилия. Никто не должен сомневаться: наша поддержка не пошатнется".
Гарантировать реальную безопасность – это всегда совместная работа: Зеленский показал фото со встречи с лидерами Британии, Франции и Германии08.12.25, 16:41 • 626 просмотров