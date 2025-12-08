$42.060.13
Эксклюзив
14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Гарантировать реальную безопасность – это всегда совместная работа: Зеленский показал фото со встречи с лидерами Британии, Франции и Германии

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со встречи с лидерами Британии, Франции и Германии. Он поблагодарил их за поддержку, подчеркнув, что обеспечение безопасности – это совместная работа.

Гарантировать реальную безопасность – это всегда совместная работа: Зеленский показал фото со встречи с лидерами Британии, Франции и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фото со встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, а также добавил "гарантировать реальную безопасность – это всегда совместная работа", передает УНН.

Гарантировать реальную безопасность – это всегда общий вызов и совместная работа. Спасибо за поддержку! 

- написал Зеленский.

Зеленский встретился со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне: подчеркнул важность единства между Европой, Украиной и США08.12.25, 15:40 • 1114 просмотров

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне, где должен встретиться с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Лондон