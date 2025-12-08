Гарантировать реальную безопасность – это всегда совместная работа: Зеленский показал фото со встречи с лидерами Британии, Франции и Германии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со встречи с лидерами Британии, Франции и Германии. Он поблагодарил их за поддержку, подчеркнув, что обеспечение безопасности – это совместная работа.
Гарантировать реальную безопасность – это всегда общий вызов и совместная работа. Спасибо за поддержку!
Напомним
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне, где должен встретиться с лидерами Великобритании, Франции и Германии.