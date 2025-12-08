Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота: Зеленський показав фото із зустрічі із лідерами Британії, Франції та Німеччини
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський опублікував фото із зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Він подякував їм за підтримку, наголосивши, що гарантування безпеки – це спільна робота.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото із зустрічі з лідерами Британії Франції та Німеччини, а також додав "гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота"
Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільний виклик і спільна робота. Дякую за підтримку!
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт у Лондоні, де має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.