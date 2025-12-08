Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота: Зеленський показав фото із зустрічі із лідерами Британії, Франції та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото із зустрічі з лідерами Британії Франції та Німеччини, а також додав "гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота", передає УНН.

Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільний виклик і спільна робота. Дякую за підтримку!