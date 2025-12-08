$42.060.13
Ексклюзив
14:34 • 380 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 6394 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 14770 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 16176 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 13496 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 21318 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12193 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12557 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12403 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10289 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота: Зеленський показав фото із зустрічі із лідерами Британії, Франції та Німеччини

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото із зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Він подякував їм за підтримку, наголосивши, що гарантування безпеки – це спільна робота.

Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота: Зеленський показав фото із зустрічі із лідерами Британії, Франції та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото із зустрічі з лідерами Британії Франції та Німеччини, а також додав "гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота", передає УНН.

Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільний виклик і спільна робота. Дякую за підтримку! 

- написав Зеленський.

Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом у Лондоні: наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США08.12.25, 15:40 • 1112 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт у Лондоні, де має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Лондон