13:22 • 396 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 2226 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 5484 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 7792 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 14054 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 10082 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11060 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11626 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 9954 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 23164 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
"Об'єднуємо зусилля": Зеленський прибув до резиденції Стармера для зустрічі з європейськими лідерами

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт у Лондоні. Він зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Об'єднуємо зусилля": Зеленський прибув до резиденції Стармера для зустрічі з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт у Лондоні, де має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, пише УНН з посиланням на онлайн-трансляцію.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрів Президента Зеленського, як і двох інших європейських лідерів Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца.

Лідери обох країн обмінялися обіймами, перш ніж позувати для фотографій.

Як зазначає Sky News, потім Президент на мить зупинився на розмову зі Стармером, імовірно, про кота з резиденції британського прем'єра "Ларрі, вказуючи на кота", який сидів біля дверей під час зустрічі, і вони зайшли всередину.

Президент України, тим часом, у соцмережах підтвердив приїзд до Великої Британії, вказавши, що "заплановані зустрічі та координаційні розмови з нашими європейськими партнерами".

"Обʼєднуємо наші зусилля, щоб завершити цю війну достойним миром для України. Безпека має бути гарантованою", - наголосив Зеленський, оприлюднивши відео початку візиту, де його зустрів у тому числі посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Лідери Британії, Франції і ФРН зустрінуться перед переговорами із Зеленським у Лондоні: Sky News дізналося деталі08.12.25, 14:22 • 1564 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Валерій Залужний
Лондон