"Об'єднуємо зусилля": Зеленський прибув до резиденції Стармера для зустрічі з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт у Лондоні, де має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, пише УНН з посиланням на онлайн-трансляцію.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрів Президента Зеленського, як і двох інших європейських лідерів Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца.

Лідери обох країн обмінялися обіймами, перш ніж позувати для фотографій.

Як зазначає Sky News, потім Президент на мить зупинився на розмову зі Стармером, імовірно, про кота з резиденції британського прем'єра "Ларрі, вказуючи на кота", який сидів біля дверей під час зустрічі, і вони зайшли всередину.

Президент України, тим часом, у соцмережах підтвердив приїзд до Великої Британії, вказавши, що "заплановані зустрічі та координаційні розмови з нашими європейськими партнерами".

"Обʼєднуємо наші зусилля, щоб завершити цю війну достойним миром для України. Безпека має бути гарантованою", - наголосив Зеленський, оприлюднивши відео початку візиту, де його зустрів у тому числі посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

