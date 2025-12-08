Лідери Британії, Франції і ФРН зустрінуться перед переговорами із Зеленським у Лондоні: Sky News дізналося деталі

$42.060.13
49.000.23
ukenru
11:28 • 3286 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 10272 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 6206 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 8716 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 10216 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 8488 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 20273 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11923 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23537 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 36201 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД8 грудня, 03:09 • 4168 перегляди
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів8 грудня, 03:43 • 5744 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 21307 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo06:54 • 7916 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 10549 перегляди
Публікації
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 10239 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 20243 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 65636 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 75038 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 86364 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 20243 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 49693 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 60066 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 60942 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 75043 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Золото
Facebook

Лідери Британії, Франції і ФРН зустрінуться перед переговорами із Зеленським у Лондоні: Sky News дізналося деталі

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічей з лідерами E3. Після цього він проведе двосторонню зустріч зі Стармером та візьме участь у телефонній розмові з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС, а потім вирушить до Бельгії.

Лідери Британії, Франції і ФРН зустрінуться перед переговорами із Зеленським у Лондоні: Sky News дізналося деталі

Як очікується, перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні, спочатку зустрінуться лідери країн E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина), пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Як повідомляє Sky News, Володимир Зеленський приземлився у Великій Британії і має зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом сьогодні, перш ніж вилетіти до Бельгії для зустрічі з іншими ключовими союзниками.

Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі08.12.25, 12:37 • 6210 переглядiв

Повідомляється, що спочатку на Даунінг-стріт має прибути Макрон.

Після цього зустрінеться E3 (Велика Британія, Німеччина та Франція).

А потім очікуються короткі заяви від Зеленського, Стармера, Макрона та Мерца, перш ніж вони розпочнуть переговори.

Згодом Зеленський та Стармер проведуть двосторонню зустріч.

Після цього, як повідомляється, "відбудеться спільна телефонна розмова з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС".

Пізніше Зеленський вилетить до Бельгії. Там український лідер зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і "завершить насичений день зустрічей з лідером ЄС Урсулою фон дер Ляєн", пише видання.

Стармер сьогодні приймає Зеленського з Макроном і Мерцом на тлі тиску США: про що говоритимуть у Лондоні08.12.25, 09:52 • 2414 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Кір Стармер
Марк Рютте
НАТО
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Франція
Бельгія
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Лондон