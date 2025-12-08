Лідери Британії, Франції і ФРН зустрінуться перед переговорами із Зеленським у Лондоні: Sky News дізналося деталі
Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічей з лідерами E3. Після цього він проведе двосторонню зустріч зі Стармером та візьме участь у телефонній розмові з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС, а потім вирушить до Бельгії.
Як очікується, перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні, спочатку зустрінуться лідери країн E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина), пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Як повідомляє Sky News, Володимир Зеленський приземлився у Великій Британії і має зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом сьогодні, перш ніж вилетіти до Бельгії для зустрічі з іншими ключовими союзниками.
Повідомляється, що спочатку на Даунінг-стріт має прибути Макрон.
Після цього зустрінеться E3 (Велика Британія, Німеччина та Франція).
А потім очікуються короткі заяви від Зеленського, Стармера, Макрона та Мерца, перш ніж вони розпочнуть переговори.
Згодом Зеленський та Стармер проведуть двосторонню зустріч.
Після цього, як повідомляється, "відбудеться спільна телефонна розмова з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС".
Пізніше Зеленський вилетить до Бельгії. Там український лідер зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і "завершить насичений день зустрічей з лідером ЄС Урсулою фон дер Ляєн", пише видання.
