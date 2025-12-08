Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, як очікується, проведе зустріч з британським, французьким та німецьким колегами у Лондоні, після чого відбудеться спільний відеодзвінок із лідерами ЄС, європейських країн та Генсеком НАТО, після чого Глава держави має відбути до Брюсселя, де також очікують зустрічі на найвищому рівні, повідомили журналістам в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, згідно з програмою візиту, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та федеральним канцером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Також очікується зустріч Зеленського зі Стармером у форматі "віч-на-віч".

Згодом запланована відеоконференція Президента України та прем’єр-міністра Великої Британії з лідерами ЄС, європейських країн, НАТО.

А пізніше Зеленський, як очікується, відправиться до Брюсселя, де проведе зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте у форматі "віч-на-віч". Також очікується зустріч Президента з Генсеком НАТО у розширеному форматі -за участю президента Євроради Антоніу Кошти та президента Єврокомісії Урусули фон дер Ляєн.

