Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с британским, французским и немецким коллегами в Лондоне. После этого состоится видеозвонок с лидерами ЕС и НАТО, а затем визит в Брюссель для встреч на высшем уровне.

Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, как ожидается, проведет встречу с британским, французским и немецким коллегами в Лондоне, после чего состоится совместный видеозвонок с лидерами ЕС, европейских стран и Генсеком НАТО, после чего Глава государства должен отбыть в Брюссель, где также ожидаются встречи на высшем уровне, сообщили журналистам в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, согласно программе визита, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Также ожидается встреча Зеленского со Стармером в формате "тет-а-тет".

Позже запланирована видеоконференция Президента Украины и премьер-министра Великобритании с лидерами ЕС, европейских стран, НАТО.

А позже Зеленский, как ожидается, отправится в Брюссель, где проведет встречу с Генсеком НАТО Марком Рютте в формате "тет-а-тет". Также ожидается встреча Президента с Генсеком НАТО в расширенном формате - с участием президента Евросовета Антониу Кошты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Юлия Шрамко

