Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, как ожидается, проведет встречу с британским, французским и немецким коллегами в Лондоне, после чего состоится совместный видеозвонок с лидерами ЕС, европейских стран и Генсеком НАТО, после чего Глава государства должен отбыть в Брюссель, где также ожидаются встречи на высшем уровне, сообщили журналистам в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, согласно программе визита, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Также ожидается встреча Зеленского со Стармером в формате "тет-а-тет".

Позже запланирована видеоконференция Президента Украины и премьер-министра Великобритании с лидерами ЕС, европейских стран, НАТО.

А позже Зеленский, как ожидается, отправится в Брюссель, где проведет встречу с Генсеком НАТО Марком Рютте в формате "тет-а-тет". Также ожидается встреча Президента с Генсеком НАТО в расширенном формате - с участием президента Евросовета Антониу Кошты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

