россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Киев • УНН
Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины. В Киеве и Киевской области продолжаются аварийные отключения света, более 19 тысяч потребителей остаются без электроэнергии.
рф продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в части Киева и области до сих пор аварийные отключения, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
"Ночью враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Ремонтные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование", - говорится в сообщении.
В Киеве постепенно восстанавливается электроснабжение потребителям, обесточенным из-за вражеских обстрелов. Правый берег города уже вернулся к графикам отключений, на левом – продолжают действовать аварийные отключения света, указали в Минэнерго.
В Киевской области без света все еще более 19 тысяч потребителей. Там сейчас также действуют аварийные отключения электроэнергии. Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру без света остаются более 20 тысяч абонентов в Черниговской области, отметили в министерстве.
В остальных регионах применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"К сожалению, россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Работы продолжаются круглосуточно", - сказано в сообщении.
Актуальные графики отключений и оперативная информация размещаются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
