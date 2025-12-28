$41.930.00
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины. В Киеве и Киевской области продолжаются аварийные отключения света, более 19 тысяч потребителей остаются без электроэнергии.

россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго

рф продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в части Киева и области до сих пор аварийные отключения, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Ремонтные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование", - говорится в сообщении.

В Киеве постепенно восстанавливается электроснабжение потребителям, обесточенным из-за вражеских обстрелов. Правый берег города уже вернулся к графикам отключений, на левом – продолжают действовать аварийные отключения света, указали в Минэнерго.

В Киевской области без света все еще более 19 тысяч потребителей. Там сейчас также действуют аварийные отключения электроэнергии. Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру без света остаются более 20 тысяч абонентов в Черниговской области, отметили в министерстве.

В остальных регионах применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"К сожалению, россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Работы продолжаются круглосуточно", - сказано в сообщении.

Актуальные графики отключений и оперативная информация размещаются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

