В Киеве после атаки рф снова со светом три четверти миллиона обесточенных семей, но на левом берегу ситуация сложнее - ДТЭК
Киев • УНН
После массированной атаки 748 тысяч семей Киева снова со светом. На левом берегу столицы продолжают применяться экстренные отключения из-за перегрузки сетей.
В Киеве удалось запитать критическую инфраструктуру и все дома после массированной атаки рф, и 748 тыс. семей снова со светом, в то же время ситуация на левом берегу сложнее - там аварийные отключения, тогда как на правом берегу вернули графики, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в компании, удалось "запитать критическую инфраструктуру и все дома столицы после вчерашней атаки".
Сообщается, что в моменте количество семей Киева, оставшихся без электричества из-за обстрелов, доходило почти до 750 тысяч. Сейчас в Киеве 748 000 семей снова со светом после массированной атаки.
Ситуация на Левом берегу столицы остается сложнее. Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения. Правый берег Киева вернулся к графикам отключений
Тем временем, по данным ГСЧС, в Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки.
"Аварийно-спасательные и восстановительные работы на всех локациях завершены. Подразделения ГСЧС провели разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций, обследование поврежденных зданий и обеспечили безопасность территорий", - говорится в сообщении.
В ночное время на локациях были развернуты палатки с тепловыми пушками для обогрева жителей пострадавших домов.
Напомним
Всего в результате вчерашнего массированного обстрела врагом в Киеве погиб 1 человек, пострадали 32 человека, из них 2 - дети.
