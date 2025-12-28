В Киеве после атаки рф снова со светом три четверти миллиона обесточенных семей, но на левом берегу ситуация сложнее - ДТЭК

$41.930.00
49.430.00
ukenru
Эксклюзив
05:38 • 5048 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 19075 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 33891 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 32451 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 27758 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 24192 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 20707 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 41725 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 39310 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 111769 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
6.1м/с
89%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Польше в ДТП предварительно погибли пятеро украинцев27 декабря, 22:37 • 4568 просмотра
В Италии арестованы подозреваемые в финансировании ХАМАС под видом сборов для гражданских палестинцев27 декабря, 23:28 • 3270 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 8402 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного03:48 • 16214 просмотра
Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИVideo04:49 • 4184 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 22174 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 61102 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 111770 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 49487 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 79552 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Джон Ф. Кеннеди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Канада
Купянск
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 8416 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 21077 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 61101 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 23568 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 22946 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Хранитель

В Киеве после атаки рф снова со светом три четверти миллиона обесточенных семей, но на левом берегу ситуация сложнее - ДТЭК

Киев • УНН

 • 292 просмотра

После массированной атаки 748 тысяч семей Киева снова со светом. На левом берегу столицы продолжают применяться экстренные отключения из-за перегрузки сетей.

В Киеве после атаки рф снова со светом три четверти миллиона обесточенных семей, но на левом берегу ситуация сложнее - ДТЭК

В Киеве удалось запитать критическую инфраструктуру и все дома после массированной атаки рф, и 748 тыс. семей снова со светом, в то же время ситуация на левом берегу сложнее - там аварийные отключения, тогда как на правом берегу вернули графики, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в компании, удалось "запитать критическую инфраструктуру и все дома столицы после вчерашней атаки".

Сообщается, что в моменте количество семей Киева, оставшихся без электричества из-за обстрелов, доходило почти до 750 тысяч. Сейчас в Киеве 748 000 семей снова со светом после массированной атаки.

Ситуация на Левом берегу столицы остается сложнее. Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения. Правый берег Киева вернулся к графикам отключений

- сообщили в ДТЭК.

Снегопад и ветер оставили без света часть жителей в шести областях28.12.25, 09:20 • 1988 просмотров

Тем временем, по данным ГСЧС, в Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки.

"Аварийно-спасательные и восстановительные работы на всех локациях завершены. Подразделения ГСЧС провели разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций, обследование поврежденных зданий и обеспечили безопасность территорий", - говорится в сообщении.

В ночное время на локациях были развернуты палатки с тепловыми пушками для обогрева жителей пострадавших домов.

Напомним

Всего в результате вчерашнего массированного обстрела врагом в Киеве погиб 1 человек, пострадали 32 человека, из них 2 - дети.

Число пострадавших в Киеве в результате атаки РФ 27 декабря возросло до 3227.12.25, 18:42 • 6326 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киев