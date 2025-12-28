У Києві після атаки рф знову зі світлом три чверті мільйона знеструмлених родин, але на лівому березі ситуація складніша - ДТЕК

Після масованої атаки 748 тисяч родин Києва знову зі світлом. На лівому березі столиці продовжують застосовуватись екстрені відключення через перевантаження мереж.

У Києві вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки після масованої атаки рф, і 748 тис. родин знову зі світлом, водночас ситуація на лівому березі складніша - там аварійні відключення, тоді як на правому березі повернули графіки, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН. Деталі Як повідомили у компанії, вдалося "заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці після вчорашньої атаки". Повідомляється, що в моменті кількість родин Києва, які залишились без електрики через обстріли, доходила майже до 750 тисяч. Наразі у Києві 748 000 родин знову зі світлом після масованої атаки. Ситуація на Лівому березі столиці залишається складнішою. Через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватись екстрені відключення. Правий берег Києва повернувся до графіків відключень - повідомили в ДТЕК. Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях Тим часом, за даними ДСНС, у Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки. "Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на всіх локаціях завершено. Підрозділи ДСНС провели розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій, обстеження пошкоджених будівель і забезпечили безпеку територій", - ідеться у повідомленні. У нічний час на локаціях були розгорнуті намети з тепловими гарматами для обігріву мешканців постраждалих будинків. Нагадаємо Загалом внаслідок вчорашнього масованого обстрілу ворогом у Києві загинула 1 людина, постраждало 32 особи, з них 2 - діти. Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф 27 грудня зросла до 32