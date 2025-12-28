$41.930.00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 9314 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 21857 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 36831 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 35570 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29437 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25283 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21281 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42168 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39612 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві після атаки рф знову зі світлом три чверті мільйона знеструмлених родин, але на лівому березі ситуація складніша - ДТЕК

Київ • УНН

 • 1988 перегляди

Після масованої атаки 748 тисяч родин Києва знову зі світлом. На лівому березі столиці продовжують застосовуватись екстрені відключення через перевантаження мереж.

У Києві після атаки рф знову зі світлом три чверті мільйона знеструмлених родин, але на лівому березі ситуація складніша - ДТЕК

У Києві вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки після масованої атаки рф, і 748 тис. родин знову зі світлом, водночас ситуація на лівому березі складніша - там аварійні відключення, тоді як на правому березі повернули графіки, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у компанії, вдалося "заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці після вчорашньої атаки".

Повідомляється, що в моменті кількість родин Києва, які залишились без електрики через обстріли, доходила майже до 750 тисяч. Наразі у Києві 748 000 родин знову зі світлом після масованої атаки.

Ситуація на Лівому березі столиці залишається складнішою. Через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватись екстрені відключення. Правий берег Києва повернувся до графіків відключень

- повідомили в ДТЕК.

Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях28.12.25, 09:20 • 3652 перегляди

Тим часом, за даними ДСНС, у Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

"Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на всіх локаціях завершено. Підрозділи ДСНС провели розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій, обстеження пошкоджених будівель і забезпечили безпеку територій", - ідеться у повідомленні.

У нічний час на локаціях були розгорнуті намети з тепловими гарматами для обігріву мешканців постраждалих будинків.

Нагадаємо

Загалом внаслідок вчорашнього масованого обстрілу ворогом у Києві загинула 1 людина, постраждало 32 особи, з них 2 - діти.

Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф 27 грудня зросла до 3227.12.25, 18:42 • 6584 перегляди

Юлія Шрамко

