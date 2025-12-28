Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях
Київ • УНН
Через негоду 346 населених пунктів у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях залишилися без електропостачання. Бригади обленерго працюють над відновленням.
Негода зі снігом та вітром на ранок знеструмила 346 населених пунктів у шести областях України, повідомили у неділю в ДСНС України, пише УНН.
За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, ожеледь та пориви вітру) знеструмлено 346 нас. пунктів у 6 областях (Львівська – 126, Тернопільська – 101, Хмельницька – 39, Дніпропетровська – 30, Волинська – 27, Івано-Франківська – 23)
Бригадами обленерго проводяться відновлювальні роботи.
