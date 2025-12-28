Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях

$41.930.00
49.430.00
ukenru
Ексклюзив
05:38 • 2884 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 17074 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 31678 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 29917 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 26294 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 23450 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 20166 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41335 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39010 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 109192 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
93%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рфVideo27 грудня, 21:44 • 11522 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo27 грудня, 21:50 • 17413 перегляди
Атака рф по Одесі 27 грудня: БПЛА влучив у житловий будинок27 грудня, 22:03 • 4048 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 5262 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого03:48 • 14795 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 59216 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 109186 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 48295 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 78302 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 65878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Джон Ф. Кеннеді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 5320 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 20551 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 59220 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 23101 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 22425 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
YouTube

Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Через негоду 346 населених пунктів у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях залишилися без електропостачання. Бригади обленерго працюють над відновленням.

Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях

Негода зі снігом та вітром на ранок знеструмила 346 населених пунктів у шести областях України, повідомили у неділю в ДСНС України, пише УНН.

За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, ожеледь та пориви вітру) знеструмлено 346 нас. пунктів у 6 областях (Львівська – 126, Тернопільська – 101, Хмельницька – 39, Дніпропетровська – 30, Волинська – 27, Івано-Франківська – 23)

- повідомили у ДСНС.

Бригадами обленерго проводяться відновлювальні роботи.

Сильний вітер та ожеледиця: погода на неділю, 28 грудня28.12.25, 04:32 • 1956 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НППогода та довкілля
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Сніг в Україні
Електроенергія
Львівська область
Хмельницька область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Волинська область
Дніпропетровська область
Укренерго