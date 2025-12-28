Сильний вітер та ожеледиця: погода на неділю, 28 грудня
Київ • УНН
28 грудня в Україні очікується хмарна погода з мокрим снігом, температура до 3° морозу та ожеледиця на дорогах. Пориви вітру сягнуть 25-28 м/с у західних, Вінницькій та Одеській областях.
В Україні у неділю, 28 грудня, очікується сніг, сильний вітер та ожеледиця, пише УНН за посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується хмарна погода, мокрий сніг. Вдень від 3° морозу. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 25-28 м/с; хуртовина.
Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу.
