27 грудня, 20:03 • 8962 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 16423 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 17858 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 17265 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 17488 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 17432 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 38994 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37973 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 99507 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 50009 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
YouTube

Сильний вітер та ожеледиця: погода на неділю, 28 грудня

Київ • УНН

 • 48 перегляди

28 грудня в Україні очікується хмарна погода з мокрим снігом, температура до 3° морозу та ожеледиця на дорогах. Пориви вітру сягнуть 25-28 м/с у західних, Вінницькій та Одеській областях.

Сильний вітер та ожеледиця: погода на неділю, 28 грудня

В Україні у неділю, 28 грудня, очікується сніг, сильний вітер та ожеледиця, пише УНН за посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода, мокрий сніг.  Вдень від 3° морозу. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 25-28 м/с; хуртовина.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу.

 

Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати сніг27.12.25, 23:50 • 9594 перегляди

 

Євген Царенко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Вінницька область
Одеська область
Україна
Київ