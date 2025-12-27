$41.930.00
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 8056 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11962 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 12499 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 14047 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15584 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36911 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37272 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94855 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48900 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати сніг

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Києві розгорнули мобільні пересувні котельні для обігріву 6 медичних закладів після російських обстрілів 27 грудня. Також 124 одиниці спецтехніки прибирають сніг, а 23 бригади працюють вручну.

Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати сніг

У Києві розгорнули мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень на тіл ліквідації наслідків російських обстрілів 27 грудня. Також на вулицю вийшли 124 одиниці спецтехніки для прибирання снігу. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Як зазначили у Київській міській державній адміністрації, наразі мобільні котельні підключені до 6 медичних закладів у різних районах столиці.

Вони забезпечуватимуть опалення лікарень до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел. Ці котельні працюють на дизельному паливі, що забезпечує повну автономність їх роботи протягом тривалого часу 

- йдеться в повідомленні.

Водночас до робіт з прибирання снігу у столиці залучено 23 бригади з ручного прибирання у складі 128 працівників.

Нагадаємо

У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві. Кількість постраждалих зросла до 32 людей.

В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомляв, що у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.

Згодом віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок атак понад 40% жителів Києва залишились без опалення.

До того ж у неділю, 28 грудня, в Україні очікується ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. На заході країни прогнозується ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Євген Устименко

