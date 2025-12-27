Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати сніг
Київ • УНН
У Києві розгорнули мобільні пересувні котельні для обігріву 6 медичних закладів після російських обстрілів 27 грудня. Також 124 одиниці спецтехніки прибирають сніг, а 23 бригади працюють вручну.
У Києві розгорнули мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень на тіл ліквідації наслідків російських обстрілів 27 грудня. Також на вулицю вийшли 124 одиниці спецтехніки для прибирання снігу. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Як зазначили у Київській міській державній адміністрації, наразі мобільні котельні підключені до 6 медичних закладів у різних районах столиці.
Вони забезпечуватимуть опалення лікарень до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел. Ці котельні працюють на дизельному паливі, що забезпечує повну автономність їх роботи протягом тривалого часу
Водночас до робіт з прибирання снігу у столиці залучено 23 бригади з ручного прибирання у складі 128 працівників.
Нагадаємо
У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві. Кількість постраждалих зросла до 32 людей.
В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомляв, що у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.
Згодом віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок атак понад 40% жителів Києва залишились без опалення.
До того ж у неділю, 28 грудня, в Україні очікується ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. На заході країни прогнозується ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.