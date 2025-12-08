Стармер сегодня принимает Зеленского с Макроном и Мерцем на фоне давления США: о чем будут говорить в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник принимает Президента Украины Владимира Зеленского и французского и немецкого коллег в рамках усилий европейских государств по мобилизации поддержки Украины на фоне растущего давления США с целью заключения мирного соглашения с россией, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц приезжают на встречу в офис британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне в понедельник, чтобы выразить поддержку Зеленскому на фоне опасений, что США могут попытаться заставить Украину принять соглашение, в котором значительную роль сыграла россия, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, как указывает издание, предположил, что Зеленский затягивает соглашение и даже не "читал" последний план.

Обеспокоенность Европы по поводу позиции США подпиталась публикацией стратегии национальной безопасности США, в которой европейских чиновников обвиняют в стоянии на пути мирному соглашению, отмечает издание. В стратегии говорится, что "основным интересом" США является "быстрое" прекращение боевых действий и "восстановление стратегической стабильности с россией".

В воскресенье Стармер разговаривал с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, и оба подтвердили "необходимость постоянной международной поддержки обороны Украины", согласно сообщению с Даунинг-стрит.

О чем будут говорить в Лондоне

Целью встречи в Лондоне является "сохранение устойчивости Украины в сложный момент", сообщило официальное лицо из Елисейского дворца.

Переговоры будут направлены на "консолидацию" европейско-украинской позиции по мирным условиям, которые "позволили бы нам сблизиться на прочной основе с американцами", добавил чиновник. "Важно, чтобы американцы услышали от украинцев, что возможно, а что нет", указал он.

Ожидается, что Зеленский проинформирует других лидеров о недавних переговорах между украинскими и американскими должностными лицами.

Ожидается, что Мерц после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером проинформирует своих коллег о противодействии Бельгии планам ЕС использовать замороженные российские суверенные активы.

Инициатива, к которой Великобритания предложила присоединиться и которую лидеры ЕС будут обсуждать на саммите 18-19 декабря, предусматривает использование замороженных российских суверенных активов, хранящихся в Европе, для привлечения кредита для Украины для финансирования ее военных и бюджетных потребностей.

Усилия Европы по использованию российских активов получили дополнительную срочность после того, как в прошлом месяце Белый дом предложил использовать их для инвестирования в Украину и россию согласно начальным условиям своего мирного предложения.

Дополнение

Украинские чиновники, поддержанные европейскими столицами, приложили интенсивные дипломатические усилия для улучшения условий плана США, пишет издание.

В субботу из Киева Зеленский заявил, что провел "долгий и содержательный телефонный разговор" со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, а также с главным переговорщиком Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым после встречи четверых в Майами.

Встреча в Майами состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер на прошлой неделе провели пять часов с главой кремля владимиром путиным в кремле, чтобы обсудить некоторые пункты пересмотренного мирного предложения США.

Он сказал, что договорился с американцами "о следующих шагах и форматах переговоров с Соединенными Штатами" и получит "подробный" ход встреч в Майами, когда лично встретится с Умеровым и Гнатовым.

