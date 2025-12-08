$42.060.13
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 17658 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
7 декабря, 16:33 • 30529 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 28006 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 32617 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 55921 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 65232 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 68673 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59711 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 62051 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
Стармер сегодня принимает Зеленского с Макроном и Мерцем на фоне давления США: о чем будут говорить в Лондоне

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встречается с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Встреча проходит на фоне опасений, что США могут заставить Украину принять мирное соглашение с Россией.

Стармер сегодня принимает Зеленского с Макроном и Мерцем на фоне давления США: о чем будут говорить в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник принимает Президента Украины Владимира Зеленского и французского и немецкого коллег в рамках усилий европейских государств по мобилизации поддержки Украины на фоне растущего давления США с целью заключения мирного соглашения с россией, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц приезжают на встречу в офис британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне в понедельник, чтобы выразить поддержку Зеленскому на фоне опасений, что США могут попытаться заставить Украину принять соглашение, в котором значительную роль сыграла россия, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, как указывает издание, предположил, что Зеленский затягивает соглашение и даже не "читал" последний план.

Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"08.12.25, 04:06 • 13455 просмотров

Обеспокоенность Европы по поводу позиции США подпиталась публикацией стратегии национальной безопасности США, в которой европейских чиновников обвиняют в стоянии на пути мирному соглашению, отмечает издание. В стратегии говорится, что "основным интересом" США является "быстрое" прекращение боевых действий и "восстановление стратегической стабильности с россией".

Администрация Трампа обнародовала новую стратегическую доктрину: критика иммиграции, глобализма и Европы – Axios05.12.25, 16:47 • 4313 просмотров

В воскресенье Стармер разговаривал с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, и оба подтвердили "необходимость постоянной международной поддержки обороны Украины", согласно сообщению с Даунинг-стрит.

О чем будут говорить в Лондоне

Целью встречи в Лондоне является "сохранение устойчивости Украины в сложный момент", сообщило официальное лицо из Елисейского дворца.

Переговоры будут направлены на "консолидацию" европейско-украинской позиции по мирным условиям, которые "позволили бы нам сблизиться на прочной основе с американцами", добавил чиновник. "Важно, чтобы американцы услышали от украинцев, что возможно, а что нет", указал он.

Ожидается, что Зеленский проинформирует других лидеров о недавних переговорах между украинскими и американскими должностными лицами.

Ожидается, что Мерц после встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером проинформирует своих коллег о противодействии Бельгии планам ЕС использовать замороженные российские суверенные активы.

Мерц отменил поездку в Норвегию ради переговоров в Бельгии по российским активам для кредита Украине04.12.25, 16:44 • 2982 просмотра

Инициатива, к которой Великобритания предложила присоединиться и которую лидеры ЕС будут обсуждать на саммите 18-19 декабря, предусматривает использование замороженных российских суверенных активов, хранящихся в Европе, для привлечения кредита для Украины для финансирования ее военных и бюджетных потребностей.

Усилия Европы по использованию российских активов получили дополнительную срочность после того, как в прошлом месяце Белый дом предложил использовать их для инвестирования в Украину и россию согласно начальным условиям своего мирного предложения.

Венгрия блокирует план ЕС по финансовой поддержке Украины замороженными активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 7562 просмотра

Дополнение

Украинские чиновники, поддержанные европейскими столицами, приложили интенсивные дипломатические усилия для улучшения условий плана США, пишет издание.

В субботу из Киева Зеленский заявил, что провел "долгий и содержательный телефонный разговор" со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, а также с главным переговорщиком Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым после встречи четверых в Майами.

Встреча в Майами состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер на прошлой неделе провели пять часов с главой кремля владимиром путиным в кремле, чтобы обсудить некоторые пункты пересмотренного мирного предложения США.

Он сказал, что договорился с американцами "о следующих шагах и форматах переговоров с Соединенными Штатами" и получит "подробный" ход встреч в Майами, когда лично встретится с Умеровым и Гнатовым.

Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому08.12.25, 08:59 • 3064 просмотра

Юлия Шрамко

