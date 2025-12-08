Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование, что Владимир Зеленский не ознакомился с американским "мирным планом". Трамп обсуждал ситуацию с Путиным и украинскими лидерами, отметив, что команда Зеленского поддерживает документ, но сам Зеленский "не проявил интереса".
Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американским "мирным планом". Об этом он заявил во время общения с журналистами на торжествах в Центре Кеннеди, куда прибыл вместе с супругой Меланией, сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, он обсуждал ситуацию и с российским диктатором владимиром путиным, и с украинскими лидерами, включая Зеленского.
Я вынужден сказать, что я несколько разочарован тем, что Президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад
Он подчеркнул, что, по его мнению, украинская команда поддерживает документ, при этом сам Зеленский пока не проявил интереса.
Его команда в восторге от этого, но он - нет
Кроме того, по его словам, россия якобы согласилась с условиями США, в то же время рф "скорее хотела бы получить всю страну".
Напомним
Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом.
