Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американским "мирным планом". Об этом он заявил во время общения с журналистами на торжествах в Центре Кеннеди, куда прибыл вместе с супругой Меланией, сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, он обсуждал ситуацию и с российским диктатором владимиром путиным, и с украинскими лидерами, включая Зеленского.

Я вынужден сказать, что я несколько разочарован тем, что Президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад - сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что, по его мнению, украинская команда поддерживает документ, при этом сам Зеленский пока не проявил интереса.

Его команда в восторге от этого, но он - нет - отметил Трамп.

Кроме того, по его словам, россия якобы согласилась с условиями США, в то же время рф "скорее хотела бы получить всю страну".

Напомним

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом.

