7 декабря, 17:16
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование, что Владимир Зеленский не ознакомился с американским "мирным планом". Трамп обсуждал ситуацию с Путиным и украинскими лидерами, отметив, что команда Зеленского поддерживает документ, но сам Зеленский "не проявил интереса".

Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американским "мирным планом". Об этом он заявил во время общения с журналистами на торжествах в Центре Кеннеди, куда прибыл вместе с супругой Меланией, сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, он обсуждал ситуацию и с российским диктатором владимиром путиным, и с украинскими лидерами, включая Зеленского.

Я вынужден сказать, что я несколько разочарован тем, что Президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад

- сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что, по его мнению, украинская команда поддерживает документ, при этом сам Зеленский пока не проявил интереса.

Его команда в восторге от этого, но он - нет

- отметил Трамп.

Кроме того, по его словам, россия якобы согласилась с условиями США, в то же время рф "скорее хотела бы получить всю страну".

Напомним

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не увенчаются успехом.

