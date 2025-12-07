Син Трампа: батько може вийти з переговорів щодо України, якщо мирні спроби проваляться
Київ • УНН
Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо спроби досягти миру не матимуть успіху. Він назвав Україну корумпованішою за росію, а Зеленського – видатним маркетологом.
Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.
Деталі
За словами сина глави Білого дому, це питання не є пріоритетним для американців, при цьому "Європі потрібен кращий план".
Думаю, він може (вийти з переговорного процесу - ред.). Але що є позитивною рисою у моєму батьку, і унікальною також – ви ніколи не знаєте, що він збирається робити. Він непередбачуваний
Проводячи паралель із нинішньою "війною" свого батька проти наркокартелів, він назвав угруповання, які ввозять нелегальні наркотики до США, "набагато більшою явною та реальною небезпекою для США, ніж будь-що в Україні чи росії". Крім того, назвавши Україну "набагато корумпованішою країною, ніж росі", син президента США охарактеризував Президента України Володимира Зеленського як "одного з найвидатніших маркетологів усіх часів".
За даними Forbes, сім'я Дональда Трампа подвоїла свої статки до десяти мільярдів доларів з моменту його обрання президентом США у 2024 році. Основним джерелом збагачення стала сфера криптовалют, а також нерухомість та консалтинг.
