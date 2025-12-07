Син Трампа: батько може вийти з переговорів щодо України, якщо мирні спроби проваляться

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

За словами сина глави Білого дому, це питання не є пріоритетним для американців, при цьому "Європі потрібен кращий план".

Думаю, він може (вийти з переговорного процесу - ред.). Але що є позитивною рисою у моєму батьку, і унікальною також – ви ніколи не знаєте, що він збирається робити. Він непередбачуваний - сказав Дональд Трамп-молодший.

Проводячи паралель із нинішньою "війною" свого батька проти наркокартелів, він назвав угруповання, які ввозять нелегальні наркотики до США, "набагато більшою явною та реальною небезпекою для США, ніж будь-що в Україні чи росії". Крім того, назвавши Україну "набагато корумпованішою країною, ніж росі", син президента США охарактеризував Президента України Володимира Зеленського як "одного з найвидатніших маркетологів усіх часів".

Нагадаємо

За даними Forbes, сім'я Дональда Трампа подвоїла свої статки до десяти мільярдів доларів з моменту його обрання президентом США у 2024 році. Основним джерелом збагачення стала сфера криптовалют, а також нерухомість та консалтинг.

Син Трампа опублікував відео, де його батько "виштовхує" Зеленського з обкладинки Time