"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
16:33 • 11406 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 14160 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 19649 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45 • 46346 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 58458 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 63767 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 57319 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 59855 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56583 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
Син Трампа: батько може вийти з переговорів щодо України, якщо мирні спроби проваляться

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо спроби досягти миру не матимуть успіху. Він назвав Україну корумпованішою за росію, а Зеленського – видатним маркетологом.

Син Трампа: батько може вийти з переговорів щодо України, якщо мирні спроби проваляться

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

За словами сина глави Білого дому, це питання не є пріоритетним для американців, при цьому "Європі потрібен кращий план".

Думаю, він може (вийти з переговорного процесу - ред.). Але що є позитивною рисою у моєму батьку, і унікальною також – ви ніколи не знаєте, що він збирається робити. Він непередбачуваний

- сказав Дональд Трамп-молодший.

Проводячи паралель із нинішньою "війною" свого батька проти наркокартелів, він назвав угруповання, які ввозять нелегальні наркотики до США, "набагато більшою явною та реальною небезпекою для США, ніж будь-що в Україні чи росії". Крім того, назвавши Україну "набагато корумпованішою країною, ніж росі", син президента США охарактеризував Президента України Володимира Зеленського як "одного з найвидатніших маркетологів усіх часів".

Нагадаємо

За даними Forbes, сім'я Дональда Трампа подвоїла свої статки до десяти мільярдів доларів з моменту його обрання президентом США у 2024 році. Основним джерелом збагачення стала сфера криптовалют, а також нерухомість та консалтинг.

Вадим Хлюдзинський

