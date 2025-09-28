Forbes: у сім'ї Трампа величезний фінансовий прибуток через рік після виборів-2024

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
08:59 • 10316 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
08:33 • 15599 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 13657 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 17612 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 45352 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 64279 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 80040 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 132155 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54862 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 47188 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Відомо про пожежі та руйнування у чотирьох районах Київщини внаслідок атаки БпЛА - ОВА28 вересня, 02:27 • 8664 перегляди
Запоріжжя вчергове під ударом: місто атакують Калібри28 вересня, 02:42 • 10191 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо28 вересня, 03:02 • 23326 перегляди
Польща підняла винищувачі через масовану атаку рф на території України28 вересня, 03:32 • 11605 перегляди
Окупанти завдали 727 ударів по Запорізькій області впродовж доби, є поранені28 вересня, 04:42 • 4628 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 39865 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 132157 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 56488 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 66704 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 67543 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 20106 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 80042 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 41955 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 46810 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 48618 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Forbes: у сім'ї Трампа величезний фінансовий прибуток через рік після виборів-2024

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Сім'я Дональда Трампа подвоїла свої статки до десяти мільярдів доларів з моменту його обрання президентом США у 2024 році. Основним джерелом збагачення стала сфера криптовалют, а також нерухомість та консалтинг.

Forbes: у сім'ї Трампа величезний фінансовий прибуток через рік після виборів-2024

Трампи не перші, хто використовують президентську посаду для покращення фінансових показників, - і за часів Ніксона та Байдена перспектива підвищення рівня бізнес-статусу враховувалася родичами керівників Білого дому. Втім, саме у Трампа це, імовірно, виходить краще за всіх. Сфера криптовалют є особливо прибутковою для родини Трампа, але є також діяльність у таких категоріях, як нерухомість, та інші ніши.

Про це пише Forbes, передає УНН.

Деталі

Дональда Трампа та членів його родини супроводжує, напевно, найприбутковіший рік у житті. Від президентства представника Республіканської партії, найближчі родичі, включаючи синів Еріка, Дона-молодшого та Беррона, отримують величезний фінансовий прибуток.

З моменту обрання Дональда Трампа в листопаді 2024 року президентом США, статки його сім'ї подвоїлися. За оцінками, наразі вони становлять десять мільярдів доларів США. Це майже вдвічі більше, ніж з початку минулорічних виборів.

Президент США та його дружина збільшили свій статок, досягнувши приблизно 7,3 мільярда доларів США

Основне джерело збагачення - сфера криптовалют. За даними Forbes, дружина Трампа Меланія збільшила статки ще на 200 мільйонів доларів за рахунок випуску власної криптовалюти "мемкойн", а також завдяки виступам, публікації книг. 

Крім того, у переліку доходів представників сімейства Трампа мова, є дохід від консалтингу консервативних американських компаній і партнерства з іноземними компаніями, що володіють значними грошовими резервами.

Forbes пише про успіхи забудовника Джареда Кушнера та підприємицю Іванку Трамп.

Зять президента США Дональда Трампа заснував приватну інвестиційну компанію Affinity Partners та залучив 4,6 мільярда доларів від інвесторів з Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Кушнер вже інвестував понад 2 мільярди доларів у 22 компанії. Зараз компанія оцінюється в 215 мільйонів доларів.

Частково завдяки фінансовій потужності Affinity, а також завдяки 20%-вій частці в Kushner Companies, сімейній компанії нерухомості, що оцінюється в 560 мільйонів доларів, статки Кушнера перетнули мільярдний рубіж

- пише видання.

Вартість нерухомості Кушнерів у Маямі потроїлася з моменту її придбання у 2020 році і зараз оцінюється в 105 мільйонів доларів.

Другий син президента, Ерік Трамп, статки якого тоді становили всього близько 40 мільйонів доларів. За даними Forbes, більша частина його статку пов'язана з American Bitcoin, компанією з майнінгу криптовалют, яку він заснував у березні і вивів на біржу на початку вересня.

Його частка в 7,5% все ще коштує майже 500 мільйонів доларів. Він також отримав близько 10% від продажу токенів World Liberty Financial. 

Дещо про Дональда Трампа-молодшого, який має меншу частку в American Bitcoin і є співзасновником World Liberty. У серпні Дон-молодший та Ерік створили спеціалізовану компанію з поглинання (SPAC) для пошуку об'єктів для злиття у сфері технологій, охорони здоров'я та логістики. Він співпрацював венчурною фірмою 1789 Capital; також входить до наради директорів Public Square. 

Статки 19-річного юнака досягли 500 мільйонів доларів на сьогоднішній день. Вони зросли приблизно з 50 мільйонів доларів станом на 2024 рік. 

- ідеться у матеріалі. 

Довідково

Батько президента США, Фред Трамп, розбагатів, побудувавши 20 000 квартир у Нью-Йорку. Дональд Трамп приєднався до компанії в 1968 році. У 1982 році, коли він і його батько разом увійшли до першого списку Forbes 400, але тоді їхній загальний статок становив 200 мільйонів доларів.

Доповнення

Трампи не перші, хто отримує вигоду від президентства. Брат Джиммі Картера, Біллі, рекламував пиво Billy Beer і брав гроші від лівійців. Гантер Байден отримав понад мільйон доларів за певну діяльність, розповідає видання.

Нагадаємо

Запрошення президента США Дональда Трампа відвідати москву залишається в силі, повідомив прессекретар кремля дмитро пєсков. путін готовий зустрітися з Трампом, рішення про візит залежить від американського лідера.

Ігор Тележніков

Новини СвітуНерухомістьФінанси
Іванка Трамп
Дональд Трамп-молодший
Біткойн
Республіканська партія США
Forbes
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки