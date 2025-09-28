Forbes: у сім'ї Трампа величезний фінансовий прибуток через рік після виборів-2024

Трампи не перші, хто використовують президентську посаду для покращення фінансових показників, - і за часів Ніксона та Байдена перспектива підвищення рівня бізнес-статусу враховувалася родичами керівників Білого дому. Втім, саме у Трампа це, імовірно, виходить краще за всіх. Сфера криптовалют є особливо прибутковою для родини Трампа, але є також діяльність у таких категоріях, як нерухомість, та інші ніши.

Дональда Трампа та членів його родини супроводжує, напевно, найприбутковіший рік у житті. Від президентства представника Республіканської партії, найближчі родичі, включаючи синів Еріка, Дона-молодшого та Беррона, отримують величезний фінансовий прибуток.

З моменту обрання Дональда Трампа в листопаді 2024 року президентом США, статки його сім'ї подвоїлися. За оцінками, наразі вони становлять десять мільярдів доларів США. Це майже вдвічі більше, ніж з початку минулорічних виборів.

Президент США та його дружина збільшили свій статок, досягнувши приблизно 7,3 мільярда доларів США

Основне джерело збагачення - сфера криптовалют. За даними Forbes, дружина Трампа Меланія збільшила статки ще на 200 мільйонів доларів за рахунок випуску власної криптовалюти "мемкойн", а також завдяки виступам, публікації книг.

Крім того, у переліку доходів представників сімейства Трампа мова, є дохід від консалтингу консервативних американських компаній і партнерства з іноземними компаніями, що володіють значними грошовими резервами.

Forbes пише про успіхи забудовника Джареда Кушнера та підприємицю Іванку Трамп.

Зять президента США Дональда Трампа заснував приватну інвестиційну компанію Affinity Partners та залучив 4,6 мільярда доларів від інвесторів з Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Кушнер вже інвестував понад 2 мільярди доларів у 22 компанії. Зараз компанія оцінюється в 215 мільйонів доларів.

Частково завдяки фінансовій потужності Affinity, а також завдяки 20%-вій частці в Kushner Companies, сімейній компанії нерухомості, що оцінюється в 560 мільйонів доларів, статки Кушнера перетнули мільярдний рубіж - пише видання.

Вартість нерухомості Кушнерів у Маямі потроїлася з моменту її придбання у 2020 році і зараз оцінюється в 105 мільйонів доларів.

Другий син президента, Ерік Трамп, статки якого тоді становили всього близько 40 мільйонів доларів. За даними Forbes, більша частина його статку пов'язана з American Bitcoin, компанією з майнінгу криптовалют, яку він заснував у березні і вивів на біржу на початку вересня.

Його частка в 7,5% все ще коштує майже 500 мільйонів доларів. Він також отримав близько 10% від продажу токенів World Liberty Financial.

Дещо про Дональда Трампа-молодшого, який має меншу частку в American Bitcoin і є співзасновником World Liberty. У серпні Дон-молодший та Ерік створили спеціалізовану компанію з поглинання (SPAC) для пошуку об'єктів для злиття у сфері технологій, охорони здоров'я та логістики. Він співпрацював венчурною фірмою 1789 Capital; також входить до наради директорів Public Square.

Статки 19-річного юнака досягли 500 мільйонів доларів на сьогоднішній день. Вони зросли приблизно з 50 мільйонів доларів станом на 2024 рік. - ідеться у матеріалі.

Батько президента США, Фред Трамп, розбагатів, побудувавши 20 000 квартир у Нью-Йорку. Дональд Трамп приєднався до компанії в 1968 році. У 1982 році, коли він і його батько разом увійшли до першого списку Forbes 400, але тоді їхній загальний статок становив 200 мільйонів доларів.

Трампи не перші, хто отримує вигоду від президентства. Брат Джиммі Картера, Біллі, рекламував пиво Billy Beer і брав гроші від лівійців. Гантер Байден отримав понад мільйон доларів за певну діяльність, розповідає видання.

