Запрошення Трампа до москви залишається чинним - пєсков
Київ • УНН
Запрошення президента США Дональда Трампа відвідати москву залишається в силі, повідомив прессекретар кремля дмитро пєсков. путін готовий зустрітися з Трампом, рішення про візит залежить від американського лідера.
Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що запрошення президента США Дональда Трампа відвідати москву залишається в силі. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Запрошення путіна Трампу приїхати до столиці рф залишається в силі, далі все, за словами пєскова, залежить від рішення американського лідера.
Це дійсне запрошення. путін готовий та буде радий зустрітися із президентом Трампом
Нагадаємо
Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор запросив Володимира Зеленського до москви для переговорів. За його словами, терміни завершення конфлікту в Україні не можна загадувати, але видно "світло в кінці тунелю".