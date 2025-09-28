Запрошення Трампа до москви залишається чинним - пєсков

$41.490.00
Ексклюзив
08:59 • 6246 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
08:33 • 11350 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 11376 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 15566 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 43788 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 63684 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 78772 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 130396 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54617 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 46864 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області28 вересня, 01:02 • 19433 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 28 вересня, 01:39 • 28024 перегляди
Запоріжжя вчергове під ударом: місто атакують Калібри28 вересня, 02:42 • 6728 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо28 вересня, 03:02 • 21318 перегляди
Польща підняла винищувачі через масовану атаку рф на території України28 вересня, 03:32 • 9452 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 38218 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 130389 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 55070 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 65351 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 66236 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Україна
Запоріжжя
Сумська область
Державний кордон України
Київська область
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 19106 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 78765 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 41112 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 46036 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 47879 перегляди
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
Ту-95

Запрошення Трампа до москви залишається чинним - пєсков

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

Запрошення президента США Дональда Трампа відвідати москву залишається в силі, повідомив прессекретар кремля дмитро пєсков. путін готовий зустрітися з Трампом, рішення про візит залежить від американського лідера.

Запрошення Трампа до москви залишається чинним - пєсков

Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що запрошення президента США Дональда Трампа відвідати москву залишається в силі. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Запрошення путіна Трампу приїхати до столиці рф залишається в силі, далі все, за словами пєскова, залежить від рішення американського лідера.

Це дійсне запрошення. путін готовий та буде радий зустрітися із президентом Трампом

- сказав пєсков.

Нагадаємо

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор запросив Володимира Зеленського до москви для переговорів. За його словами, терміни завершення конфлікту в Україні не можна загадувати, але видно "світло в кінці тунелю". 

Альона Уткіна

Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна