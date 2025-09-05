путін запросив Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати" - пєсков

$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 вересня, 17:30 • 16227 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 34118 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 28847 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 32327 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 35438 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 28049 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 23353 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 50196 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41863 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44963 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.1м/с
70%
755мм
Популярнi новини
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 287417 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 285352 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 277616 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 40983 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo02:33 • 2972 перегляди
Публікації
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 12297 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 37855 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 28642 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 50196 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 46895 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 15592 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 37855 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 16588 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 22166 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 24119 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Фейкові новини
Fox News
Мі-8
Google Play

путін запросив Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати" - пєсков

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор запросив Володимира Зеленського до москви для переговорів. За його словами, терміни завершення конфлікту в Україні не можна загадувати, але видно "світло в кінці тунелю".

путін запросив Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати" - пєсков

російський диктатор володимир путін запросив Президента України Володимира Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати". Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Також, за його словами, строки завершення "конфлікту" в Україні зараз не можна загадувати, при цьому "в українському врегулюванні видно світло  в кінці тунелю".

Крім того, пєсков заявив, що гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і росії.

Адже що було однією з першопричин цього конфлікту? Це коли, власне, стали порушуватися основи гарантій для нашої країни

- сказав речник путіна.

Він додав, що росія "робитиме все необхідне для забезпечення своєї безпеки".

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що існує базова рамка гарантій безпеки для України, яка включає визначення країн-учасниць. 26 країн вже готові надати військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру.

"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським05.09.25, 05:33 • 2996 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна