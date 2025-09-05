путін запросив Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати" - пєсков
Київ • УНН
Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор запросив Володимира Зеленського до москви для переговорів. За його словами, терміни завершення конфлікту в Україні не можна загадувати, але видно "світло в кінці тунелю".
російський диктатор володимир путін запросив Президента України Володимира Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати". Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Також, за його словами, строки завершення "конфлікту" в Україні зараз не можна загадувати, при цьому "в українському врегулюванні видно світло в кінці тунелю".
Крім того, пєсков заявив, що гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і росії.
Адже що було однією з першопричин цього конфлікту? Це коли, власне, стали порушуватися основи гарантій для нашої країни
Він додав, що росія "робитиме все необхідне для забезпечення своєї безпеки".
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що існує базова рамка гарантій безпеки для України, яка включає визначення країн-учасниць. 26 країн вже готові надати військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру.
