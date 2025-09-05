путін запросив Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати" - пєсков

російський диктатор володимир путін запросив Президента України Володимира Зеленського до москви "поговорити, а не капітулювати". Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Також, за його словами, строки завершення "конфлікту" в Україні зараз не можна загадувати, при цьому "в українському врегулюванні видно світло в кінці тунелю".

Крім того, пєсков заявив, що гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і росії.

Адже що було однією з першопричин цього конфлікту? Це коли, власне, стали порушуватися основи гарантій для нашої країни