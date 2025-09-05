"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським

$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 вересня, 17:30 • 13506 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 27246 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 25277 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 29104 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 32719 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 27159 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 22710 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 48264 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41562 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44533 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.9м/с
75%
754мм
Популярнi новини
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 285195 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 283020 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 275495 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 38885 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo02:33 • 198 перегляди
Публікації
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 10056 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 34672 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 26833 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 48266 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 45167 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 14544 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 34670 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 15642 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 21253 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 23226 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Фейкові новини
Мі-8
Google Play
Financial Times

"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з путіним. Це відбудеться після його телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп повідомив, що після телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським планує найближчим часом переговори з путіним. Про це повідомляє канал Fox News, передає УНН.

Деталі

Під час заходу Трампу поставили запитання, чи планує він діалог із путіним після розмови з Зеленським. На це президент США відповів позитивно, наголосивши, що вони ведуть дуже хороший діалог.

Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. І та, яку я вважав однією з найлегших для вирішення, виявилася найскладнішою – війна між росією та Україною. Там цього тижня загинули понад сім тисяч осіб. Це масштаби, яких світ не бачив з часів Другої світової війни

- сказав Трамп.

Він також згадав, що мав досвід у завершенні тривалих воєнних конфліктів, але ситуацію з Україною назвав найважчим викликом. Водночас Трамп переконаний, що ця війна теж буде врегульована.

Нагадаємо

Президент Зеленський наголосив, що лише європейських гарантій безпеки може бути недостатньо для стримування росії. Він закликає до союзу між США та Європою для запобігання повторному вторгненню.

Трамп закликав ЄС припинити купувати російську нафту та тиснути на Китай - ЗМІ04.09.25, 17:27 • 3638 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна