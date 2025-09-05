"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з путіним. Це відбудеться після його телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що після телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським планує найближчим часом переговори з путіним. Про це повідомляє канал Fox News, передає УНН.
Деталі
Під час заходу Трампу поставили запитання, чи планує він діалог із путіним після розмови з Зеленським. На це президент США відповів позитивно, наголосивши, що вони ведуть дуже хороший діалог.
Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. І та, яку я вважав однією з найлегших для вирішення, виявилася найскладнішою – війна між росією та Україною. Там цього тижня загинули понад сім тисяч осіб. Це масштаби, яких світ не бачив з часів Другої світової війни
Він також згадав, що мав досвід у завершенні тривалих воєнних конфліктів, але ситуацію з Україною назвав найважчим викликом. Водночас Трамп переконаний, що ця війна теж буде врегульована.
Нагадаємо
Президент Зеленський наголосив, що лише європейських гарантій безпеки може бути недостатньо для стримування росії. Він закликає до союзу між США та Європою для запобігання повторному вторгненню.
