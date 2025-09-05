$41.370.01
4 сентября, 17:30 • 13309 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 26837 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 25079 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 28908 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 32536 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 27107 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 22678 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 48161 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41537 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44500 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с Зеленским
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные4 сентября, 09:16
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата4 сентября, 07:53
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
4 сентября, 05:20
4 сентября, 05:20
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене3 сентября, 14:49
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Харьковская область
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные4 сентября, 09:16
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов4 сентября, 07:43
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж3 сентября, 19:15
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44
Шахед-136
Фейковые новости
Ми-8
Google Play
Financial Times

«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с путиным. Это произойдет после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время переговоры с путиным. Об этом сообщает канал Fox News, передает УНН.

Во время мероприятия Трампу задали вопрос, планирует ли он диалог с путиным после разговора с Зеленским. На это президент США ответил положительно, подчеркнув, что они ведут очень хороший диалог.

Да, буду. Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. И та, которую я считал одной из самых легких для решения, оказалась самой сложной – война между россией и Украиной. Там на этой неделе погибли более семи тысяч человек. Это масштабы, которых мир не видел со времен Второй мировой войны

- сказал Трамп.

Он также упомянул, что имел опыт в завершении длительных военных конфликтов, но ситуацию с Украиной назвал самым трудным вызовом. В то же время Трамп убежден, что эта война тоже будет урегулирована.

Президент Зеленский подчеркнул, что только европейских гарантий безопасности может быть недостаточно для сдерживания россии. Он призывает к союзу между США и Европой для предотвращения повторного вторжения.

Трамп призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть и давить на Китай - СМИ04.09.25, 17:27

Вероника Марченко

Владимир Путин
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина