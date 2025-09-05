«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с Зеленским
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с путиным. Это произойдет после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время переговоры с путиным. Об этом сообщает канал Fox News, передает УНН.
Детали
Во время мероприятия Трампу задали вопрос, планирует ли он диалог с путиным после разговора с Зеленским. На это президент США ответил положительно, подчеркнув, что они ведут очень хороший диалог.
Да, буду. Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. И та, которую я считал одной из самых легких для решения, оказалась самой сложной – война между россией и Украиной. Там на этой неделе погибли более семи тысяч человек. Это масштабы, которых мир не видел со времен Второй мировой войны
Он также упомянул, что имел опыт в завершении длительных военных конфликтов, но ситуацию с Украиной назвал самым трудным вызовом. В то же время Трамп убежден, что эта война тоже будет урегулирована.
Напомним
Президент Зеленский подчеркнул, что только европейских гарантий безопасности может быть недостаточно для сдерживания россии. Он призывает к союзу между США и Европой для предотвращения повторного вторжения.
Трамп призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть и давить на Китай - СМИ04.09.25, 17:27 • 3636 просмотров