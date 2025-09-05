«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время переговоры с путиным. Об этом сообщает канал Fox News, передает УНН.

Во время мероприятия Трампу задали вопрос, планирует ли он диалог с путиным после разговора с Зеленским. На это президент США ответил положительно, подчеркнув, что они ведут очень хороший диалог.

Да, буду. Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. И та, которую я считал одной из самых легких для решения, оказалась самой сложной – война между россией и Украиной. Там на этой неделе погибли более семи тысяч человек. Это масштабы, которых мир не видел со времен Второй мировой войны