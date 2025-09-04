$41.370.01
Трамп призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть и давить на Китай - СМИ

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть. Также он призвал усилить экономическое давление на Китай за финансирование военных действий россии.

Трамп призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть и давить на Китай - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и оказывать давление на Китай, передает УНН со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Детали

Один из представителей Белого дома, как сообщается, сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп заявил европейцам, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и усилить экономическое давление на Китай, чтобы наказать его за финансирование военных действий России.

Зеленский, Трамп и европейские лидеры начали совместную телефонную конференцию - СМИ04.09.25, 15:46 • 1488 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких заявлений для российского диктатора владимира путина. Путин должен принять решение, если оно не удовлетворит Трампа, то будут последствия. 

Антонина Туманова

Политика
