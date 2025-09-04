Трамп призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть и давить на Китай - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и оказывать давление на Китай, передает УНН со ссылкой на Reuters и The Guardian.
Детали
Один из представителей Белого дома, как сообщается, сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп заявил европейцам, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и усилить экономическое давление на Китай, чтобы наказать его за финансирование военных действий России.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких заявлений для российского диктатора владимира путина. Путин должен принять решение, если оно не удовлетворит Трампа, то будут последствия.