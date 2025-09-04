$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 2510 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 12428 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 18673 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 19318 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18098 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 37363 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39602 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42144 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37795 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Трамп закликав ЄС припинити купувати російську нафту та тиснути на Китай - ЗМІ

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив лідерам ЄС, що Європа має припинити купувати російську нафту. Також він закликав посилити економічний тиск на Китай за фінансування воєнних дій росії.

Президент США Дональд Трамп заявив лідерам ЄС, що Європа має припинити купувати російську нафту та чинити тиск на Китай, передає УНН із посиланням на Reuters та The Guardian.

Деталі

Один із представників Білого дому, як повідомляється, повідомив журналістам, що президент США Дональд Трамп заявив європейцям, що Європа має припинити купувати російську нафту та посилити економічний тиск на Китай, щоб покарати його за фінансування воєнних дій росії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає жодних заяв для російського диктатора володимира путіна. путін має прийняти рішення, якщо воно не задовольнить Трампа, то будуть наслідки. 

Антоніна Туманова

