Трамп закликав ЄС припинити купувати російську нафту та тиснути на Китай - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив лідерам ЄС, що Європа має припинити купувати російську нафту. Також він закликав посилити економічний тиск на Китай за фінансування воєнних дій росії.
Президент США Дональд Трамп заявив лідерам ЄС, що Європа має припинити купувати російську нафту та чинити тиск на Китай, передає УНН із посиланням на Reuters та The Guardian.
Деталі
Один із представників Білого дому, як повідомляється, повідомив журналістам, що президент США Дональд Трамп заявив європейцям, що Європа має припинити купувати російську нафту та посилити економічний тиск на Китай, щоб покарати його за фінансування воєнних дій росії.
Зеленський, Трамп та європейські лідери розпочали спільну телефонну конференцію - ЗМІ04.09.25, 15:46 • 1504 перегляди
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає жодних заяв для російського диктатора володимира путіна. путін має прийняти рішення, якщо воно не задовольнить Трампа, то будуть наслідки.