Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ

$42.340.00
49.590.00
ukru
Ексклюзив
12:47 • 9826 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 17617 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 20165 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 34423 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 62498 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 68305 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 42355 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36646 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 37974 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 42874 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
94%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські сили просунулись у Куп’янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW21 грудня, 08:42 • 6446 перегляди
33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу21 грудня, 09:37 • 11630 перегляди
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21 грудня, 10:37 • 5074 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto13:13 • 9388 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 10655 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 10674 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 37421 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 68305 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 108040 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 78861 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Румунія
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 14980 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 16855 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 29153 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 48282 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 34899 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Техніка
Фільм
Серіали

Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

росія експортувала до Китаю золоті злитки на 961 млн доларів у листопаді, що є історичним максимумом. Загалом за 11 місяців 2025 року імпорт російського золота Китаєм склав $1,9 млрд.

Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ

Експорт російських дорогоцінних металів, зокрема, золота за останні місяці значно збільшився. У листопаді нинішнього року росія поставила в Китай золоті злитки на максимальну за всю історію торгівлі між двома країнами суму - 961 млн доларів США або 818,6 млн євро. Про це повідомляє DW, посилаючись на російські та китайські дані, пише УНН.

Деталі

Трохи менший обсяг золота рф поставила Китаю в жовтні: тоді загальна сума склала 930 млн доларів (792,2 млн євро). Загалом же за 11 місяців 2025 року китайський імпорт російського золота становив $1,9 млрд. Тобто в січні-вересні сумарний обсяг поставок становив лише $9 млн.

Водночас у цей самий період минулого року російське золото взагалі не експортувалося до Китаю, а пікова вартість поставок 2024 року становила лише 223 млн доларів.

Для порівняння: у жовтні-листопаді 2024 року російське золото взагалі не експортувалося до Китаю, а пікова вартість поставок у тому році склала лише 223 млн. доларів (189,9 млн. євро).

Нагадаємо

Як раніше писав УНН центральний банк рф уперше почав прямі продажі золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та інвестиційних структур. Такий крок покликаний підтримати рубль, забезпечити ліквідність корпорацій і покрити бюджетні потреби на тлі стрімкого виснаження інших ресурсів. 

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Золото
Китай