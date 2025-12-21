Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ
Київ • УНН
росія експортувала до Китаю золоті злитки на 961 млн доларів у листопаді, що є історичним максимумом. Загалом за 11 місяців 2025 року імпорт російського золота Китаєм склав $1,9 млрд.
Експорт російських дорогоцінних металів, зокрема, золота за останні місяці значно збільшився. У листопаді нинішнього року росія поставила в Китай золоті злитки на максимальну за всю історію торгівлі між двома країнами суму - 961 млн доларів США або 818,6 млн євро. Про це повідомляє DW, посилаючись на російські та китайські дані, пише УНН.
Деталі
Трохи менший обсяг золота рф поставила Китаю в жовтні: тоді загальна сума склала 930 млн доларів (792,2 млн євро). Загалом же за 11 місяців 2025 року китайський імпорт російського золота становив $1,9 млрд. Тобто в січні-вересні сумарний обсяг поставок становив лише $9 млн.
Водночас у цей самий період минулого року російське золото взагалі не експортувалося до Китаю, а пікова вартість поставок 2024 року становила лише 223 млн доларів.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН центральний банк рф уперше почав прямі продажі золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та інвестиційних структур. Такий крок покликаний підтримати рубль, забезпечити ліквідність корпорацій і покрити бюджетні потреби на тлі стрімкого виснаження інших ресурсів.