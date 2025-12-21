Китай купил у россии золото на рекордную сумму - СМИ
Киев • УНН
россия экспортировала в Китай золотые слитки на 961 млн долларов в ноябре, что является историческим максимумом. В общей сложности за 11 месяцев 2025 года импорт российского золота Китаем составил $1,9 млрд.
Экспорт российских драгоценных металлов, в частности, золота за последние месяцы значительно увеличился. В ноябре нынешнего года россия поставила в Китай золотые слитки на максимальную за всю историю торговли между двумя странами сумму — 961 млн долларов США или 818,6 млн евро. Об этом сообщает DW, ссылаясь на российские и китайские данные, пишет УНН.
Детали
Чуть меньший объем золота рф поставила Китаю в октябре: тогда общая сумма составила 930 млн долларов (792,2 млн евро). В целом же за 11 месяцев 2025 года китайский импорт российского золота составил $1,9 млрд. То есть в январе-сентябре суммарный объем поставок составил лишь $9 млн.
В то же время в этот же период прошлого года российское золото вообще не экспортировалось в Китай, а пиковая стоимость поставок 2024 года составляла лишь 223 млн долларов.
Напомним
Как ранее писал УНН, центральный банк рф впервые начал прямые продажи золота из своих резервов на внутреннем рынке, открыв доступ к металлу для банков, госкомпаний и инвестиционных структур. Такой шаг призван поддержать рубль, обеспечить ликвидность корпораций и покрыть бюджетные потребности на фоне стремительного истощения других ресурсов.