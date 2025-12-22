$42.340.00
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
20:13 • 6418 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 18509 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 27529 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 28728 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 42401 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 67955 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 75482 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44623 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37858 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Популярнi новини
В Ізюмі через ворожий обстріл, загинула патрульна поліцейська з Донеччини21 грудня, 15:27 • 5810 перегляди
У Румунії знайшли невідомий дрон із парашутом в лісі21 грудня, 15:44 • 4238 перегляди
"Розраховуємо на практичний результат": Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США 21 грудня, 16:09 • 3912 перегляди
Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ21 грудня, 17:50 • 4444 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21:19 • 3554 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 19341 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 42225 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 75482 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 113175 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 82812 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 16988 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 18866 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 31120 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 53316 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 36817 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Внаслідок нічної атаки безпілотників на порт Тамань у краснодарському краї суттєвих пошкоджень зазнали два причали та два судна. Площа займання на окремих ділянках сягала від 1000 до 1500 квадратних метрів, що призвело до евакуації екіпажів та персоналу.

Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф

Нічна атака безпілотників на морський порт "Тамань" у краснодарському краї виявилася значно масштабнішою, ніж намагалася подати місцева влада спочатку. Окрім ураженого трубопроводу в селищі Волна, суттєвих пошкоджень зазнали два причали та два судна, що перебували в акваторії. Про це повідомляють росЗМІ та місцева російська влада, пише УНН.

Деталі

Внаслідок влучань на причалах спалахнули потужні пожежі. За даними оперативного штабу кубані, площа займання на окремих ділянках сягала від 1000 до 1500 квадратних метрів. Станом на третю годину ночі вогонь не вдавалося приборкати.

У ростові йде на дно атакований танкер "валерій горчаков": у мережі з'явилися фото 21.12.25, 23:34 • 1736 переглядiв

Екіпажі пошкоджених кораблів та персонал порту були терміново евакуйовані. російська сторона заявляє про відсутність жертв, проте визнає критичний характер пошкоджень інфраструктури, яка забезпечує перевалку палива та аміаку.

Провал російської ППО

Міністерство оборони рф традиційно відзвітувало про "знищення" 23 безпілотників над Чорним морем, проте кадри з місця подій свідчать про прямі влучання. Порт "Тамань" є одним із ключових логістичних вузлів росії на півдні, і його виведення з ладу суттєво ускладнює морський експорт агресора.

Українське військове командування наразі зберігає режим тиші щодо операції, хоча західні моніторингові ресурси підтверджують зупинку вантажних операцій у терміналі селища волна.

Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів17.12.25, 10:46 • 27414 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу