Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки безпілотників на порт Тамань у краснодарському краї суттєвих пошкоджень зазнали два причали та два судна. Площа займання на окремих ділянках сягала від 1000 до 1500 квадратних метрів, що призвело до евакуації екіпажів та персоналу.
Нічна атака безпілотників на морський порт "Тамань" у краснодарському краї виявилася значно масштабнішою, ніж намагалася подати місцева влада спочатку. Окрім ураженого трубопроводу в селищі Волна, суттєвих пошкоджень зазнали два причали та два судна, що перебували в акваторії. Про це повідомляють росЗМІ та місцева російська влада, пише УНН.
Деталі
Внаслідок влучань на причалах спалахнули потужні пожежі. За даними оперативного штабу кубані, площа займання на окремих ділянках сягала від 1000 до 1500 квадратних метрів. Станом на третю годину ночі вогонь не вдавалося приборкати.
Екіпажі пошкоджених кораблів та персонал порту були терміново евакуйовані. російська сторона заявляє про відсутність жертв, проте визнає критичний характер пошкоджень інфраструктури, яка забезпечує перевалку палива та аміаку.
Провал російської ППО
Міністерство оборони рф традиційно відзвітувало про "знищення" 23 безпілотників над Чорним морем, проте кадри з місця подій свідчать про прямі влучання. Порт "Тамань" є одним із ключових логістичних вузлів росії на півдні, і його виведення з ладу суттєво ускладнює морський експорт агресора.
Українське військове командування наразі зберігає режим тиші щодо операції, хоча західні моніторингові ресурси підтверджують зупинку вантажних операцій у терміналі селища волна.
